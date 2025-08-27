Сборная Латвии крупно проиграла первый матч на чемпионате Европы по баскетболу в Риге
Сборная Латвии проиграла команде Турции в своем первом матче на домашнем чемпионате Европы со счетом 73:93.
Матч начался с выигранного Порзиньгисом вбрасывания, однако мяч оказался у Эрджана Османи, который забросил его сверху, выведя Турцию вперед 2:0.
Роланд Шмитс с трехочковым добился счета 3:2, но турки ответили 11 безответными очками, и после двухочкового броска Джеди Османа сборная Турции повела 13:3.
Шмитс дальним броском прервал рывок турков, сделав счет 6:13, однако турки, реализовав четыре штрафных, довели преимущество до максимального — 24:10.
Четверть латвийцы завершили рывком 11:0, а последнюю секунду четверти точным двухочковым броском закрыл Рихард Ломажс, сократив отставание до 21:24.
После дальнего броска Фуркана Коркмаза турки вновь добились десятиочкового преимущества — 32:22, но сборная Латвии, сделавшая ставку на дальние броски, после трех точных трехочковых Артура Жагара приблизилась в счете до 33:37.
После дальнего броска Дайриса Бертанса хозяева сократили отставание до трех очков — 39:42, однако к концу первой половины Шмитс получил третье персональное замечание, а турки завершили четверть еще пятью набранными очками.
В оставшиеся две четверти сборная Латвия так и не смогла переломить ход игры. Трехочковые броски не шли, в обороне тоже хватало ошибок.
В первой игре группы А в Риге в среду баскетболисты Португалии со счетом 62:50 обыграли Чехию. В последнем матче дня в Риге в 21:15 встретятся Сербия и Эстония.
В группе B в финском городе Тампере в среду литовцы со счетом 94:70 победили Великобританию, а действующий чемпион мира Германия — Черногорию 106:76. В заключительном матче в Финляндии хозяева в 20:30 сыграют со Швецией.