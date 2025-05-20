"Приняли слишком много неправильных решений": тренер сборной Латвии прокомментировал поражение от Австрии

Тренер не стал обвинять конкретных игроков, однако признал, что некоторые могли сыграть лучше, а у других было слишком много ошибок. «Были отрезки, когда мы контролировали игру, но не хватало решающего броска. Иногда мы просто боялись бросать и снова отдавали шайбу. Приняли слишком много неправильных решений».