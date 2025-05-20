"Приняли слишком много неправильных решений": тренер сборной Латвии прокомментировал поражение от Австрии
Во вторник, после разгромного поражения сборной Латвии от Австрии со счетом 1:6 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, главный тренер Харийс Витолиньш признал: команде не хватило лидеров и уверенности в действиях.
«Не хватило лидерства. Никто не взял на себя ответственность, чтобы успокоить игру, — отметил Харийс Витолиньш. — На площадке царил хаос. Были моменты, когда игрок должен был сам принимать решение, но предпочитал отдать шайбу — это создавало неуверенность».
Сборная Латвии не смогла выйти в четвертьфинал, завершив турнир на пятом месте в группе А с девятью очками. Австрия, победив латвийцев, набрала 10 очков и впервые с 1994 года прошла в плей-офф.
Тренер не стал обвинять конкретных игроков, однако признал, что некоторые могли сыграть лучше, а у других было слишком много ошибок. «Были отрезки, когда мы контролировали игру, но не хватало решающего броска. Иногда мы просто боялись бросать и снова отдавали шайбу. Приняли слишком много неправильных решений».
Лучшими игроками сборной Латвии признаны:
- Кристерс Гудлевскис (вратарь) — за надежную игру и важные победы,
- Данс Лочмелис (нападающий) — за значительный прогресс в уверенности и технике,
- Кристианс Рубинс (защитник) — за стабильность и лучший показатель полезности в команде.
«Каждый что-то вложил в этот чемпионат. Были и красивые победы, и достойные матчи. Но, как всегда, в памяти остается последний», — сказал Витолиньш.
Он подчеркнул, что не хочет ставить турниру негативную оценку: за исключением последнего матча, выступление было вполне достойным. Особенно ему понравился командный дух.
Положение в группе А:
- 1 место — Швеция (18 очков, 6 матчей)
- 2 место — Канада (16 очков)
- 3 место — Финляндия (13 очков)
- 4 место — Австрия (10 очков, 7 матчей)
- 5 место — Латвия (9 очков, 7 матчей)
- Далее: Словакия (7 очков, 6 матчей), Словения (4 очка), Франция (1 очко)
Чемпионат мира 2025 года проходит с 9 по 25 мая в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция). В турнире участвуют 16 команд, разбитых на две группы. По четыре лучшие из каждой выходят в четвертьфинал. Последние в группах выбывают в низший дивизион, их места в следующем году займут Великобритания и Италия.