Сборная Латвии проиграла Австрии и покидает ЧМ по хоккею, не попав в четвертьфинал

В третьем периоде сборная Латвии продолжала активно атаковать, было создано немало острых моментов, в том числе шайба один раз попала в стойку ворот австрийской команды. Однако голы забивали австрийцы. За семь минут до конца игры они забросили пятую шайбу и счет стал 5:1 в их пользу. За три минуты до конца игры Латвия оказалась в большинстве и заменила вратаря полевым игроком. В итоге - еще одна пропущенная шайба. Итоговый счет - 1:6.