Сборная Латвии проиграла Австрии и покидает ЧМ по хоккею, не попав в четвертьфинал
Мужская сборная Латвии по хоккею во вторник в Стокгольме в последнем матче группового этапа чемпионата мира в борьбе за выход в четвертьфинал не смогла одолеть Австрию, проиграв со счетом 1:6.
В первом периоде латвийской команде не хватало точности передач, что негативно сказывалось на качестве атак. Преимущество в бросках было получено только в большинстве после удаления Доминика Цвергера на 16-й минуте. Данс Лочмелис попал в штангу, а после заблокированного броска Мартиньша Дзиеркалса шайба выскочила в центр поля прямо на клюшку Цвергеру, который возвращался со скамейки штрафников. Цвергер финтом обыграл Гудлевскиса и на 18-й минуте точно бросил в нижний правый угол — 1:0 в пользу Австрии.
По броскам в первом периоде Латвия превзошла Австрию 11:7. Неудивительно, что и второй период активнее начали латвийцы. После мощного броска Ральфа Фрейбергса с синей линии шайбу плечом отразил Кикерт. В этом отрезке у Латвии снова было преимущество по броскам (5:1).
Однако на 24-й минуте Фрейбергс нарушил правила против Лукаса Кайнца и получил две минуты штрафа.
Австрии понадобилось 17 секунд в большинстве, чтобы впервые в этом чемпионате забросить шайбу в численном преимуществе: после передачи Марко Каспера Беньямин Баумгартнер точно бросил с правого круга вбрасывания в верхний угол. После этого латвийская сборная осталась единственной на чемпионате, кто еще не забрасывал в большинстве.
Еще одна ошибка, на этот раз в передаче вдоль синей линии в зоне соперника, которую допустил Рудольфс Балцерс, позволила Рореру выскочить один на один и бросить в верхний угол — 3:0. Балцерс догнал соперника, но помешать забросить не сумел.
На 29-й минуте Лочмелис обошел ворота австрийцев по левому флангу и отдал передачу Эдуарду Тралмаку, который без обработки шайбы бросил в дальний угол — 1:3. Во втором периоде Латвия снова немного превзошла соперника по броскам — 9:8.
В третьем периоде сборная Латвии продолжала активно атаковать, было создано немало острых моментов, в том числе шайба один раз попала в стойку ворот австрийской команды. Однако голы забивали австрийцы. За семь минут до конца игры они забросили пятую шайбу и счет стал 5:1 в их пользу. За три минуты до конца игры Латвия оказалась в большинстве и заменила вратаря полевым игроком. В итоге - еще одна пропущенная шайба. Итоговый счет - 1:6.
Не сумев пробиться в четвертьфинал, латвийские хоккеисты теперь вынуждены собрать чемоданы. Оставшиеся на ЧМ игры они будут смотреть дома по телевизору.