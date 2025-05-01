ВИДЕО: сборная Латвии по хоккею U-18 проиграла американцам и выбыла из чемпионата мира

Во всех трех заброшенных шайбах латвийцев поучаствовал Даниэлс Серкинс — на его счету один точный бросок и две результативные передачи. Он был признан лучшим игроком сборной Латвии в этом матче. Сборная Латвии (U-18) выступала в группе A, где заняла четвертое место. Американцы же стали лучшими в группе B.