ВИДЕО: сборная Латвии по хоккею U-18 проиграла американцам и выбыла из чемпионата мира
Юниорская сборная Латвии по хоккею (U-18) в четвертьфинале чемпионата мира проиграла хозяевам турнира — сборной США — со счетом 3:6 (0:2, 2:2, 1:2).
Во всех трех заброшенных шайбах латвийцев поучаствовал Даниэлс Серкинс — на его счету один точный бросок и две результативные передачи. Он был признан лучшим игроком сборной Латвии в этом матче. Сборная Латвии (U-18) выступала в группе A, где заняла четвертое место. Американцы же стали лучшими в группе B.
Латвийцы начали турнир с победы 3:2 по буллитам над сверстниками из Норвегии, затем уступили Канаде 1:7, проиграли Финляндии 2:10 и потерпели поражение от Словакии 0:5.
Сборная США одержала четыре победы: 4:2 над Чехией, разгром Швейцарии 10:0, победа над Швецией 6:3 и над Германией 5:3.
Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, а игры за медали — в субботу.
В прошлом году чемпионат мира (U-18) выиграла сборная Канады, победив в финале США со счетом 6:4. Бронзу завоевали шведы, обыграв Словакию 4:0.
Чемпионаты мира среди юниоров до 18 лет проводятся с 1999 года. Самой титулованной командой является США — на их счету 11 побед. У Канады — 5 титулов, у Финляндии — 4, у России — 3, у Швеции — 2. По одному разу в финале играли Чехия, Словакия и Швейцария.
Сборная Латвии (U-18) играет в элитной группе чемпионата мира с 2019 года, но дальше четвертьфинала пройти пока не удавалось.