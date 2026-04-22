Вниманию жителей двух краев Латвии! В четверг на телефоны поступит экстренное оповещение

В двух краях Латвии в четверг протестируют систему оповещения населения.
В четверг, 23 апреля, Национальные вооруженные силы и Государственная пожарно-спасательная служба будут отрабатывать взаимное сотрудничество по обмену информацией в различных кризисных ситуациях.
В рамках учений также предусмотрена активация системы сотового вещания — жителям Лудзенского и Резекненского краев будет отправлено сообщение через cell broadcast. В тексте предупреждения будет указано: "Национальные вооруженные силы и Государственная пожарно-спасательная служба информируют, что это сообщение системы сотового вещания отправлено в рамках учений. Никаких дальнейших действий после получения этого сообщения не требуется".