В Латвии сотовое оповещение сработало уже семь раз: что показала первая практика
С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.
Хотя часть предупреждений была связана с сильными морозами, Балтманис особо отметил тот факт, что именно в холодную погоду этой зимой замерзли 20 человек. А значит, люди погибали чаще, чем, например, при наводнениях или бурях.
Как сообщалось, с 1 июля 2025 года в Латвии внедрена система сотового оповещения - решение для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. С ее помощью жителей конкретной территории предупреждают о потенциальных угрозах, таких как опасные погодные условия, наводнения, утечки химических веществ, о представляющих угрозу лицах, пропавших людях и в других случаях.
Система предусматривает несколько видов раннего предупреждения - красные, оранжевые и желтые сигналы. Также предусмотрены сообщения о пропавших детях, об окончании опасной ситуации и учебные предупреждения.
Оповещения сотового вещания не являются SMS. На мобильных телефонах они отображаются в специальном формате с уникальным звуковым сигналом, их нельзя редактировать или пересылать. Эти сообщения отличаются от обычных текстовых сообщений, электронных писем и уведомлений в соцсетях, так как встроены в качестве отдельной функции.
Сотовое оповещение работает подобно радио - оно не обеспечивает обратную связь и не мешает обычной связи. Сообщения бесплатны, для их получения не требуется регистрация или подписка, а также SIM-карта. Оповещение приходит, если мобильный телефон находится в зоне покрытия конкретной базовой станции.
Получать сообщения могут телефоны всех поколений мобильных сетей. Мобильные устройства получают их, если находятся в зоне покрытия сети. Поскольку технология сотового вещания используется во всем мире уже много лет, сообщения можно получать и на кнопочные телефоны, если производитель предусмотрел такую функцию.
Предупреждения распространяются на латышском языке, в отдельных случаях может добавляться перевод на английский. Отображение сообщений на смартфонах обеспечивает разработчик соответствующей операционной системы.
Сотовое оповещение можно использовать как по всей Латвии, так и в конкретном регионе или волости.
Стоимость проекта внедрения составила 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом регионального развития.