В выходные Латвию накроет непогода: нас ждут дожди, снег и ветер до 25 м/с
В предстоящие выходные погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому ожидаются сильный ветер и осадки, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки северный, северо-западный ветер в порывах достигнет скорости 12-17 метров в секунду, в четверг будет в основном сухо и солнечно. Температура воздуха не превысит +6…+11 градусов.
В пятницу облаков станет больше, местами пройдут дожди, станет на градус-два теплее.
В субботу, согласно текущим прогнозам, по всей стране ожидается дождь, местами возможны грозы и мокрый снег, усилится ветер, максимальная температура воздуха составит +7…+14 градусов.
В воскресенье как ночью, так и днем прогнозируются порывы северного, северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, во многих местах ожидаются дождь, снег и град. Температура воздуха в последний день недели не поднимется выше +4…+9 градусов.
В первой половине следующей недели сохранится прохладная погода. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе опустится на три-четыре градуса ниже нормы.