Скандал в пансионате: бабушка умерла, а родным забыли сообщить
Бабушка Рута умерла в больнице, пока родные даже не знали о ее госпитализации. История из Риги вызывает вопросы — как такое могло случиться и кто за это отвечает?
Бабушка Лианы Рута еще в начале прошлого года стала клиенткой пансионата социального центра Liepa в Риге. Во время этого нового жизненного этапа родственники регулярно навещали пожилую женщину, сообщает «Bez Tabu».
Если поначалу Рута даже могла выходить на совместные прогулки, то со временем ее состояние, по словам родственников, только ухудшалось. Однако последний визит оказался, мягко говоря, шокирующим: родственникам сообщили, что бабушка доставлена в больницу.
Тогда и выяснилось, что она находится в медицинском учреждении уже четыре дня. Родственников об этом никто не уведомил. Приехав в больницу, Лиана испытала еще один, еще более сильный шок. Постоялицу пансионата доставили в больницу 2 апреля, а в ночь на 3 апреля был констатирован факт смерти. О произошедшем родственники, проявив собственную инициативу, узнали лишь 7 апреля. И только после этого последовал звонок из пансионата с сообщением, что Рута доставлена в больницу. При этом к тому моменту близкие уже знали трагическую новость.
Параллельно с организацией похорон семья обратилась в пансионат с просьбой объяснить, почему в течение нескольких дней никто не сообщил о госпитализации, лишив их даже теоретической возможности попрощаться и быть рядом с близким человеком в последние часы жизни. Полученный ответ их поразил: «Перед праздниками было очень много работы. Я планировала позвонить внучке Руты Брауны и подготовила ее карту с номерами телефонов родственников, но из-за человеческой ошибки забыла сообщить родственникам о госпитализации Руты. Это не было сделано намеренно. Это был очень тяжелый день. Приношу искренние извинения за произошедшее».