Стало известно, чем именно занимаются в Латвии получившие статус беженца граждане Украины
Латвийское Центральное статистическое управление подсчитало, что на начало 2026 года 10,5 тысячи граждан Украины со временным статусом защиты зарегистрированы в стране как наемные работники.
По сравнению с началом 2025 года число занятых украинцев в Латвии увеличилось на 1,2 тысячи. В образовательных учреждениях Латвии зарегистрированы и продолжают обучение немногим более 4 тысяч граждан Украины.
По данным Службы государственных доходов Латвии, на начало 2026 года 10,5 тысячи граждан Украины были зарегистрированы как наемные работники. Чаще всего украинцы работают в промышленности — 22,2 %, в сферах финансов, страхования, научных и административных услуг, а также операций с недвижимостью — 12,9 %, в сфере размещения и питания — 12,1 %, в оптовой и розничной торговле заняты 10,7 %, а еще 10,1 % работают в строительстве.
37,4 % занятых работают в простых профессиях — уборщиками офисов, гостиниц и других помещений, кухонными работниками, выкладчиками товаров и другими. 16,1 % являются квалифицированными рабочими и ремесленниками, 11,6 % — работниками сферы услуг и торговли, 10,1 % — операторами оборудования и машин и сборщиками изделий, а 1,1 % — руководителями.
На начало 2026 года в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Латвии были зарегистрированы около 3,8 тысячи детей, в учреждениях профессионального образования — около 200 учащихся, в высших учебных заведениях — немного более 200 студентов из числа граждан Украины, имеющих временный статус защиты в Латвии.
В учет ЦСУ включает граждан Украины, у которых место жительства на начало соответствующего месяца задекларировано в Латвии и имеется вид на жительство сроком не менее 11 месяцев (по данным Управления по делам гражданства и миграции), а также лица, которым предоставлен статус временной защиты.
