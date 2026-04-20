Стало известно, чем именно занимаются в Латвии получившие статус беженца граждане Украины

По данным Службы государственных доходов Латвии, на начало 2026 года 10,5 тысячи граждан Украины были зарегистрированы как наемные работники. Чаще всего украинцы работают в промышленности — 22,2 %, в сферах финансов, страхования, научных и административных услуг, а также операций с недвижимостью — 12,9 %, в сфере размещения и питания — 12,1 %, в оптовой и розничной торговле заняты 10,7 %, а еще 10,1 % работают в строительстве.