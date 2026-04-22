Исследование выявило, что многие люди в Латвии себя не берегут. Откуда такой фатализм?

Исследование показывает, что чаще всего не используют ремни безопасности водители в возрасте от 40 до 49 лет (31%), тогда как наиболее сознательные водители — в возрасте от 60 до 74 лет: в этой возрастной группе только 22% признались, что иногда не используют ремень безопасности. Анализируя ответы водителей в разных регионах, сделан вывод, что ремни безопасности чаще не используют водители Земгале — 32% признали, что иногда ездят непристегнутыми. В Курземе такой ответ дали 30% водителей, в Латгале — 31%, в Риге — 19%, а в Пиериге — 18%.