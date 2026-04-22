Исследование выявило, что многие люди в Латвии себя не берегут. Откуда такой фатализм?
26% водителей признают, что иногда ездят непристегнутыми — 20% делают это редко, 3% часто, а 3% регулярно, показали данные недавнего опроса. Еще 3% водителей указывают, что сами всегда используют ремни безопасности, но пассажиры иногда ездят непристегнутыми.
«Неиспользование ремней безопасности по-прежнему остается актуальной проблемой. Есть водители, которые ошибочно считают, что если автомобиль оснащен подушками безопасности, то использование ремней не обязательно, однако следует подчеркнуть, что только вместе с ремнем безопасности подушки действительно способны защитить», — поясняет директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.
Исследование показывает, что чаще всего не используют ремни безопасности водители в возрасте от 40 до 49 лет (31%), тогда как наиболее сознательные водители — в возрасте от 60 до 74 лет: в этой возрастной группе только 22% признались, что иногда не используют ремень безопасности. Анализируя ответы водителей в разных регионах, сделан вывод, что ремни безопасности чаще не используют водители Земгале — 32% признали, что иногда ездят непристегнутыми. В Курземе такой ответ дали 30% водителей, в Латгале — 31%, в Риге — 19%, а в Пиериге — 18%.
Данные отчета Европейской комиссии за прошлый год по Латвии показывают, что на сельских дорогах использование ремней безопасности более распространено (примерно 96%–97%). Это означает, что за пределами городов водители относительно дисциплинированы и осознают риски. В городах использование ремней снижается, достигая одного из самых низких показателей среди стран ЕС.
Говоря о возможностях снижения рисков, эксперты отмечают, что развитие технологий все больше помогает предотвращать неиспользование ремней безопасности. Доказано, что системы предупреждения, которые определяют, пристегнут ли ремень во время движения, и подают визуальные и звуковые сигналы, существенно повышают показатели использования ремней. Также тестировались системы блокировки зажигания, которые требуют пристегнуться для запуска автомобиля — они признаны очень эффективным решением, однако среди водителей имеют низкую поддержку и в настоящее время не используются широко.
