У некоторых латвийских автоводителей выявили одну неприятную особенность мышления
Самым безопасным водителем является не тот, у кого лучше развиты навыки управления автомобилем, а тот, кто способен мыслить шире — учитывать ситуацию в целом и других участников движения, говорится в исследовании, в котором участвовали несколько авторов, в том числе профессор социальной психологии Иварс Аустерс.
Два ключевых фактора
В исследовании с использованием метода DSRS (Driver Situational Reflection Scale), позволяющего измерить способность водителя прогнозировать ситуации и понимать поведение других участников движения, анализировалось, почему одни водители ездят безопаснее других.
Как отмечает Иварс Аустерс, исследователи выделили два ключевых фактора, влияющих на поведение водителей. Первый — осторожность, то есть способность вовремя замечать риски и осознанно оценивать ситуацию. Второй — умение понимать, что видят и как могут действовать другие участники дорожного движения. Именно сочетание этих качеств определяет, принимает ли водитель взвешенные и безопасные решения или действует импульсивно.
При этом речь идет не об общей эмпатии как черте характера, а о конкретной способности анализировать ситуацию и прогнозировать действия других участников движения в каждый момент времени.
Согласно исследованию, эти психологические факторы объясняют до 25% различий в поведении водителей. Остальные факторы также не ограничиваются техническими навыками — на поведение влияют импульсивность, опыт водителя, степень усталости, погодные условия и общая культура вождения.
Проблема мышления
Опасные ошибки чаще совершают водители с низким уровнем осторожности. Как подчеркивает Иварс Аустерс, те, кто не способен поставить себя на место других, чаще допускают осознанные нарушения — например, агрессивные обгоны или игнорирование других участников движения. Таким образом, опасное вождение не всегда связано с недостатком навыков — зачастую это проблема мышления и отношения.
Эту тенденцию подтверждают и данные анализа ДТП: Дирекция безопасности дорожного движения в рамках проекта по изучению тяжелых аварий в 2025 году проанализировала почти 200 происшествий, и более чем в половине из них одной из основных причин был неправильный выбор скорости.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с помощью новой системы тысячам латвийских автоводителей отправляют штрафы за одно нарушение.