У некоторых латвийских автоводителей выявили одну неприятную особенность мышления

Как отмечает Иварс Аустерс, исследователи выделили два ключевых фактора, влияющих на поведение водителей. Первый — осторожность, то есть способность вовремя замечать риски и осознанно оценивать ситуацию. Второй — умение понимать, что видят и как могут действовать другие участники дорожного движения. Именно сочетание этих качеств определяет, принимает ли водитель взвешенные и безопасные решения или действует импульсивно.