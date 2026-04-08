С помощью новой системы тысячам латвийских автоводителей отправляют штрафы за одно нарушение
Последние данные группы LMT показывают, что после установки умной системы мониторинга транспорта в 9 местах в Риге число проездов перекрестков на красный сигнал светофора сократилось на 66 процентов. Если в августе 2025 года было зафиксировано 3636 таких нарушений, то в феврале 2026 года их количество снизилось до 1134 случаев.
Для сравнения - до внедрения системы в марте 2025 года Рижская муниципальная полиция в течение 2024 года во всем городе вручную зафиксировала 1250 подобных нарушений во время рейдов. Данные также выявили неожиданную тенденцию: время, когда чаще всего фиксируется проезд на красный сигнал в Риге, — не вечерний час пик, а период с 16:00 до 17:00. В утренние часы количество нарушений примерно в два раза меньше.
Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов полагает, что цель технологий не в наказании, а в формировании самодисциплины: контроль скорости, проезда на красный сигнал и использования полос помогает создать более безопасную и предсказуемую среду для всех участников движения и даже спасать жизни.
Умная система транспортного мониторинга LMT обеспечивает широкий функционал: распознавание и классификацию объектов, отслеживание их движения, распознавание номерных знаков транспортных средств и анализ сигналов светофоров. Помимо фиксации проезда на красный сигнал, система может выявлять нарушения использования полос общественного транспорта и запрещенную остановку на перекрестках. Информация о возможных нарушениях передается в Рижскую муниципальную полицию и Дирекцию безопасности дорожного движения, которые оценивают ситуацию и принимают решение о наложении штрафа.
Кроме контроля, система позволяет анализировать транспортные потоки и поведение движения, более точно определяя, где необходимы инфраструктурные улучшения, например установка светофоров или пешеходных переходов. В настоящее время умная система транспортного мониторинга LMT действует в шести городах Латвии и в австрийском городе Грац.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на важной автомагистрали в Латвии начинают контролировать среднюю скорость движения.