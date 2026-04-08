Лихачам объявлен бой: на важной автомагистрали в Латвии начинают контролировать среднюю скорость движения
Сегодня, 8 апреля, в 8:00 начнется контроль средней скорости движения на автодороге Тинужи–Кокнесе (P80) на участке протяженностью 20 километров — от двухуровневой развязки с автодорогой Аугшлигатне–Скривери (P32) до кругового перекрестка у Кокнесе (40,9–60,1 км).
На этом участке будут контролировать среднюю скорость движения, проверять наличие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), действующего технического осмотра, а также оплату дорожного сбора.
Планируется, что в этом году на государственных автодорогах начнут работать в общей сложности 17 новых участков контроля средней скорости. До мая предусмотрено подключить еще два участка:
- Рижская окружная дорога (A5) (Саласпилс–Бабите) — от канала Миса до автозаправочной станции "Вирши" (14,2–20,1 км);
- автодорога Слока–Талси (P128) — от Рагациемса до Клапкалнциемса (13,6–19,4 км).
В сети государственных дорог уже действуют 16 участков контроля средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и организации движения (включая запреты на обгон). Статистика по этим 16 участкам показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе тяжелых, на них снизилось.
