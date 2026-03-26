Латвийским автоводителям объявили, что скоро им предстоят дополнительные расходы

Как сообщает компания Inter Cars Latvija, уже в 2025 году Европейская комиссия начала подготовку антидемпинговых процедур в отношении произведенных в Китае шин, импортируемых для торговли в Европе. Официально эта процедура началась в мае прошлого года, однако на практике новая антидемпинговая пошлина на китайские шины может быть введена в июле этого года, возможно, с обратной юридической силой на три месяца.