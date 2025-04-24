ВИДЕО: вот такой тяжелый рок! В США после хоккейной игры вместо гимна Латвии поставили песню группы Līvi
Успех юниорской сборной Латвии по хоккею (до 18 лет) в первом матче чемпионата мира был немного омрачен некомпетентностью организаторов. В эмоциональный момент после победы латвийских хоккеистов по ошибке не был исполнен государственный гимн, который традиционно звучит после выигранных матчей на мировом первенстве.
В матче группы A чемпионата, проходящего в городах Фриско и Алена (штат Техас, США), где латвийская сборная проводит игры группового этапа, латвийцы одержали победу над Норвегией со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0).
Сразу после того как были награждены лучшие игроки матча от каждой команды — Альберт Шмитс и Тимраз-Вестин, диктор на арене попросил зрителей встать для прослушивания гимна Латвии. Однако вместо Dievs svētī Latviju была включена композиция Dzelzsgriezējs группы Līvi, которую часто можно услышать на хоккейных матчах латвийской сборной. Несмотря на недоумение латвийских игроков и многочисленные свистки с трибун, организаторы отыграли композицию полностью и, по всей видимости, посчитали свою задачу выполненной.
Лишь спустя почти минуту замешательства удалось найти и включить официальный гимн, но эмоциональный момент уже был в какой-то степени испорчен. Публичных извинений от Международной федерации хоккея на данный момент не последовало.