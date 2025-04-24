ВИДЕО: вот такой тяжелый рок! В США после хоккейной игры вместо гимна Латвии поставили песню группы Līvi

Сразу после того как были награждены лучшие игроки матча от каждой команды — Альберт Шмитс и Тимраз-Вестин, диктор на арене попросил зрителей встать для прослушивания гимна Латвии. Однако вместо Dievs svētī Latviju была включена композиция Dzelzsgriezējs группы Līvi, которую часто можно услышать на хоккейных матчах латвийской сборной. Несмотря на недоумение латвийских игроков и многочисленные свистки с трибун, организаторы отыграли композицию полностью и, по всей видимости, посчитали свою задачу выполненной.