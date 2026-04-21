Как пройдет День Европы в Латвии: экзамены, игры и фестиваль в центре Риги

В этом году жители Латвии в 12-й раз смогут принять участие в Европейском экзамене, который пройдет с 7 по 8 мая. Участники смогут в режиме онлайн ответить на вопросы о Европейском союзе (ЕС), его истории, ценностях, возможностях, которые открывает членство Латвии в ЕС, актуальных событиях в спорте, музыке и культуре. В прошлом году в Европейском экзамене приняли участие почти 44 000 человек.