В РФ книги автора "Вредных советов" решили проверить на "сомнительные установки"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера. Об этом он заявил во время заседания координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим во время катастроф, терактов и вооруженных конфликтов.
Участники совещания отдельно остановились на теме профилактики подростковой преступности. Члены совета отметили, что произведения Григория Остера содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки». После этого Бастрыкин и поручил организовать проверку.
Затем участники заседания предложили активнее привлекать ветеранов войны в Украине к обучению и воспитанию детей. Они призвали выделить для них квоты для прохождения педагогической переподготовки.
Григорий Остер — советский и российский писатель, автор книги для детей «Вредные советы». Также он является автором сценарием к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», «Попался, который кусался». В феврале 2022 года Остер выступил против российского вторжения в Украину и уехал из России.
В мае 2024 года прокуратура в Красноярском крае потребовала убрать из продажи в одном из магазинов книгу «Вредные советы» Григория Остера из-за иллюстраций. Книгу уничтожили. Позднее в ведомстве назвали всю историю «спекуляцией».