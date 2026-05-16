Потеряли ключ от дома? Эксперты объяснили, когда это действительно опасно
Потерять ключ — еще не трагедия, но эксперты предупреждают: все меняется, если рядом всплывают ваши данные. Полиция и G4S объясняют, когда можно выдохнуть, а когда лучше срочно менять замки.
Потеря ключа от дома в большинстве случаев не означает, что посторонние автоматически смогут попасть в жилище, однако риск может возрасти, если ключ можно связать с конкретным адресом или владельцем, сообщает охранная фирма G4S со ссылкой на оценки полицейских и экспертов по безопасности.
По словам полицейских, случаи, когда найденный ключ от дома используют для кражи со взломом, довольно редки. «В большинстве случаев утерянный ключ не представляет опасности, если на нем нет информации, указывающей на конкретное место жительства», – говорят в полиции.
Руководитель отдела по работе с частными клиентами G4S Тармо Пярьяла отметил, что на практике большей проблемой часто является не сам ключ, а сопутствующая ему информация. Риск возрастает, например, если на брелоке указан адрес, имя или номер телефона. По словам Раун, следует также внимательно относиться к информации, публикуемой в социальных сетях. Например, публичное сообщение о длительном отсутствии дома в сочетании с потерей ключа может повысить риск кражи.
По оценке полиции, многое зависит от того, где были утеряны ключи. Если ключи потерялись на природе или в месте, которое невозможно связать с владельцем, риск невелик. Однако если ключи пропали рядом с домом или вместе с личными данными, разумно будет превентивно сменить замки.
«Если есть хотя бы малейший риск, что кто-то сможет по утерянным ключам установить их связь с вашим домом, зачастую разумнее превентивно сменить замки. Как правило, это дешевле и менее хлопотно, чем потом разбираться с последствиями возможной кражи», – считают в полиции.
По оценке G4S, снизить риски помогают и умные решения в области безопасности. Например, смарт-ключ позволяет открывать дверь дома с помощью телефона или другого смарт-устройства, а охранная система может предотвратить доступ незваного гостя, даже если физический ключ попадет в чужие руки.
В случае утери ключей полиция советует не паниковать, спокойно оценить ситуацию и при необходимости действовать быстро. Если возникнет подозрение, что утерянный ключ был использован или была предпринята попытка его использовать для проникновения в дом, следует сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или через сайт полиции.