Ленивая запеканка из лаваша с сыром и зеленью: быстрый ужин за 30 минут
Когда нет времени долго готовить, но хочется чего-то горячего и домашнего, выручает лаваш. Из него можно сделать простую ленивую запеканку с сыром и зеленью — без теста, раскатки и сложных ингредиентов.
Ингредиенты
Для формы среднего размера понадобится:
- тонкий лаваш — 2–3 листа;
- твердый сыр — 200 г;
- творог или мягкий сыр — 150–200 г;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3–4 ст. л.;
- молоко или кефир — 150 мл;
- зелень — укроп, петрушка, зеленый лук по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- сливочное масло — для смазывания формы.
По желанию можно добавить чеснок, немного паприки, кусочки ветчины, курицы или помидоры.
Как приготовить
Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко нарежьте. В миске соедините сыр, творог или мягкий сыр, зелень, немного соли и перца. Если сыр достаточно соленый, соли нужно совсем немного.
В отдельной миске приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной и молоком или кефиром. Масса должна получиться однородной. Именно заливка сделает лаваш мягким и превратит его в запеканку, а не просто в сухие слои.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Листы лаваша порвите или нарежьте на крупные куски. На дно формы выложите первый слой лаваша, сверху распределите часть сырной начинки и полейте небольшим количеством заливки. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Последним слоем лучше сделать лаваш, залить его оставшейся яично-сметанной смесью и посыпать небольшим количеством тертого сыра. Так сверху появится аппетитная румяная корочка.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 25–30 минут, пока верх не станет золотистым, а запеканка не схватится внутри.
Перед подачей дайте блюду постоять 5–7 минут. Так его будет легче нарезать на аккуратные куски.
С чем подавать
Ленивая запеканка из лаваша вкусна и горячей, и теплой. Ее можно подать со сметаной, натуральным йогуртом, овощным салатом или просто с огурцами и помидорами.
Если хочется сделать ужин более сытным, добавьте в начинку курицу, ветчину, грибы или немного обжаренного фарша. Для более легкого варианта достаточно сыра, творога и зелени.
Полезные советы
Не жалейте заливки: если ее будет слишком мало, лаваш может получиться суховатым. Но и переливать не стоит — запеканка должна держать форму.
Сыр лучше брать тот, который хорошо плавится. Подойдут гауда, тильзитер, российский, моцарелла для пиццы или смесь разных сыров.
Зелень можно менять по вкусу. Укроп даст более домашний вкус, зеленый лук — яркость, петрушка — свежесть. Если любите более выраженный аромат, добавьте зубчик чеснока.
Готовую запеканку можно хранить в холодильнике до следующего дня и разогреть в духовке или на сковороде под крышкой. Так она снова станет мягкой внутри и слегка хрустящей снаружи.