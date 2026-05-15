В Риге начали массово занижать бордюры: вот какие районы в списке
Чтобы улучшить передвижение пешеходов и обеспечить безопасную и удобную среду для всех жителей, Рижское самоуправление продолжает понижать бордюры на тротуарах на принадлежащих ему земельных участках. В среднем за месяц понижается около 400 метров бордюров.
Понижение бордюров проводится на перекрестках и в местах пересечения улиц, чтобы улучшить доступность городской среды. Это облегчает передвижение не только людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и родителям с детскими колясками, а также другим жителям в повседневной жизни.
В стандартных ситуациях тротуары понижаются так, чтобы пониженный участок был шириной не менее двух метров. Объем работ в конкретных местах может отличаться — в основном это зависит от существующей ширины тротуара и конфигурации уличного узла.
Работы организуются в порядке очереди, при этом их стараются логично объединять в пределах одного района. Если в конкретном месте запланирована замена покрытия, дополнительные работы там проводиться не будут.
В апреле понижение бордюров было выполнено по 62 адресам, общий объем работ достиг 500 метров. Работы проводились на улицах Кипсалас, Ростокас, Тадайкю, Маза Нометню, Парслас, Атпутас, Катлакална, Лубанас, Валмиерас, Матиса, Бикерниеку, Иерикю, Айнавас, Рубеню и Таливалжа, а также на Чиекуркалнской 1-й линии.
В мае работы ведутся и продолжатся в Торнякалнсе, Агенскалнсе, Плескодале, Зиепниеккалнсе, Кенгарагсе, Плявниеках, Дарзциемсе, Чиекуркалнсе, Пурвциемсе и Брасе.
В 2025 году бордюры были понижены в объеме более 1520 метров, работы выполнены более чем по 70 адресам.