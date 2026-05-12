Кабачок, морковь и немного сыра: простое блюдо, которое выручит вечером
Когда хочется чего-то горячего, сытного и без долгой готовки, выручают овощные оладьи. Кабачок, морковь, немного сыра и яйца превращаются в мягкие внутри и румяные снаружи оладьи, которые можно подать со сметаной, йогуртовым соусом или просто свежими овощами.
Ингредиенты
Для 2-3 порций понадобится:
- кабачок — 1 средний;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1–2 шт.;
- твердый сыр — 70-100 г;
- мука — 3-4 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик по желанию;
- свежая зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для подачи можно взять сметану, греческий йогурт, натуральный йогурт с зеленью или легкий чесночный соус.
Как приготовить овощные оладьи с сыром
Кабачок вымойте и натрите на крупной терке. Если кабачок молодой, кожицу можно не снимать. Если овощ уже крупный и с плотной кожурой, лучше очистить его и удалить крупные семена.
Натертый кабачок слегка посолите и оставьте на 5-10 минут. За это время он даст сок. Затем хорошо отожмите массу руками или через сито. Это важный шаг: если оставить лишнюю жидкость, тесто получится слишком водянистым, а оладьи будут расползаться на сковороде.
Морковь очистите и тоже натрите на крупной терке. Сыр натрите отдельно. Зелень мелко порубите. Если используете чеснок, пропустите его через пресс или натрите на мелкой терке.
В миске соедините отжатый кабачок, морковь, сыр, яйцо, зелень и чеснок. Добавьте черный перец и при необходимости еще немного соли. Учитывайте, что сыр уже может быть соленым, поэтому лучше не пересолить.
Всыпьте муку и перемешайте массу. Тесто должно быть густым, но не сухим. Если оно кажется слишком жидким, добавьте еще немного муки. Если получилось слишком плотным, можно добавить еще одно яйцо или ложку сметаны.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного растительного масла. Выкладывайте овощную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Не делайте их слишком толстыми, иначе внутри они могут остаться сыроватыми.
Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи можно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
С чем подавать
Овощные оладьи вкуснее всего горячими, сразу после приготовления. Их можно подать со сметаной, натуральным йогуртом, соусом из йогурта, чеснока и зелени или с легким салатом из свежих овощей.
Если хочется сделать ужин более сытным, к оладьям можно добавить курицу, рыбу, творожный сыр или яйцо пашот. А если нужен легкий вариант, достаточно подать их с зеленью и свежими огурцами.