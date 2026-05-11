Сырники с бананом без сахара: мягкие внутри и с корочкой
Сырники без сахара могут быть не менее вкусными, чем классические. Главное — взять спелый банан: он даст естественную сладость, мягкость и приятный аромат. Такие сырники хорошо подходят для завтрака, перекуса или легкого десерта, особенно если хочется чего-то домашнего, но без лишнего сахара.
Ингредиенты
На две порции:
- творог — 300 г;
- спелый банан — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2–3 ст. л. в тесто;
- мука или манка — для обваливания;
- щепотка соли;
- ваниль или корица — по желанию;
- немного масла — для жарки.
Лучше всего подойдет творог средней влажности. Если он слишком мокрый, сырники могут расползаться на сковороде, поэтому его стоит немного отжать или добавить чуть больше муки. Если творог зернистый, его можно размять вилкой или пробить блендером.
Как приготовить
Банан очистите и хорошо разомните вилкой до состояния пюре. Чем спелее банан, тем слаще и ароматнее получатся сырники.
Добавьте к банану творог, яйцо, щепотку соли и, если хотите, немного ванили или корицы. Перемешайте массу до однородности. Затем всыпьте 2 столовые ложки муки и снова перемешайте. Если тесто слишком мягкое и совсем не держит форму, добавьте еще немного муки, но не переборщите: из-за лишней муки сырники могут стать плотными.
Сформируйте небольшие сырники. Удобнее делать это влажными руками. Каждый сырник слегка обваляйте в муке или манке — так при жарке появится румяная корочка.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите сырники и жарьте на среднем или чуть ниже среднего огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Огонь не должен быть слишком сильным: снаружи сырники быстро зарумянятся, а внутри могут остаться сырыми. После переворачивания можно накрыть сковороду крышкой на пару минут, чтобы они лучше пропеклись. Готовые сырники должны быть золотистыми снаружи и мягкими внутри.
Полезные советы
Если сырники разваливаются, чаще всего причина в слишком влажном твороге или крупном банане. В этом случае можно добавить немного муки, манки или овсяной муки и дать массе постоять 5-10 минут.
Если хочется более выраженной корочки, обваливайте сырники в манке. Она дает более плотную и приятную текстуру снаружи.
Для более нежного варианта сырники можно не жарить, а запечь в духовке при 180 градусах примерно 20-25 минут. Корочка будет менее выраженной, зато блюдо получится легче.