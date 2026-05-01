"Не могу менять памперс отцу!" Как получить помощь по уходу в Риге
Вопрос деликатного ухода за тяжелобольными родственниками часто упирается не только в физические силы, но и в психологические барьеры. Что делать, если близкий человек стесняется детей или ухаживающий член семьи не может выполнять гигиенические процедуры по личным причинам?
В редакцию МК-Латвия обратилась рижанка Лариса с непростой ситуацией: «У моего отца инвалидность первой группы, он лежачий больной. Раньше за ним ухаживала мама, но ее не стало. Теперь отец стесняется меня — своей дочери, и не хочет, чтобы я меняла ему памперсы. Но даже если бы он согласился, я не могу этого сделать из-за сильной брезгливости. Мы не малоимущие, я на пенсии, живем вместе. Может ли соцслужба присылать работника дважды в день и оплатит ли это город?»
Кто имеет право на помощь на дому?
Как поясняет представитель Рижского самоуправления Антра Габре, право на получение услуги ухода на дому имеют лица, которые:
- Декларированы и фактически проживают в Риге.
- Из-за возраста, физических или психических нарушений не могут обслуживать себя самостоятельно.
- Важное условие: у человека нет законных опекунов (супругов или взрослых детей) ИЛИ они по объективным причинам не могут оказать необходимую помощь.
Как подать заявку?
Чтобы социальная служба рассмотрела ваш случай, необходимо:
- Обратиться в отделение Рижской социальной службы по месту жительства.
- Подать заявление (это может сделать сам больной или его законный представитель).
- В течение одного месяца специалисты службы оценят потребности человека, а также материальные и личные ресурсы семьи.
Оплатит ли услугу самоуправление?
Вопрос оплаты решается индивидуально. Специалисты будут оценивать, является ли «психологический барьер» дочери объективной причиной для привлечения соцработника за счет бюджета.
Финансовая сторона вопроса (порог доходов):
- Бесплатно: если доход на каждого члена семьи не превышает 780 евро в месяц.
- Частичная оплата: если доход выше 780 евро, но его недостаточно для полной оплаты услуг профессиональной сиделки.
- Полная оплата семьей: если доход значительно превышает 780 евро на человека и признан достаточным для самостоятельного покрытия расходов.
Важно знать: самоуправление может предоставить софинансирование на индивидуализированный уход в размере до 800 евро.
Куда звонить?
Для получения подробной информации и записи на консультацию в Рижскую социальную службу используйте следующие номера:
- 80005055 (бесплатный информационный телефон департамента благосостояния Рижской думы)
- 67105048