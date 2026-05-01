Не только шашлык: камамбер в фольге станет главным сюрпризом пикника
Камамбер в фольге с медом и орехами — одна из тех закусок для гриля, которые требуют минимум усилий, но выглядят как блюдо из ресторана. Сыр быстро становится мягким и тягучим, мед добавляет сладкую нотку, орехи — хруст, а подавать его можно прямо с горячим хлебом, фруктами или крекерами.
Ингредиенты
На 2-4 порции понадобится:
- камамбер — 1 круглая головка;
- мед — 1–2 столовые ложки;
- грецкие орехи, фундук, миндаль или пекан — небольшая горсть;
- свежий розмарин или тимьян — по желанию;
- черный перец — по вкусу;
- немного оливкового масла — по желанию;
- багет, чиабатта, крекеры или тосты — для подачи.
Как приготовить
Камамбер лучше заранее достать из холодильника, чтобы он немного согрелся при комнатной температуре. Так сыр прогреется равномернее и быстрее станет мягким внутри.
С головки сыра нужно снять бумажную упаковку, но не срезать белую корочку: именно она помогает сыру держать форму. Сверху можно сделать несколько неглубоких надрезов крест-накрест — так мед и аромат трав лучше проникнут внутрь.
Положите камамбер на лист фольги. Сверху добавьте мед, крупно порубленные орехи, немного черного перца и, если хочется более яркого аромата, веточку розмарина или тимьяна. При желании можно капнуть немного оливкового масла.
Заверните сыр в фольгу так, чтобы получился плотный, но не слишком сдавленный «конверт». Важно, чтобы мед не вытекал, а сыр не соприкасался напрямую с решеткой.
Готовьте камамбер на гриле примерно 8–12 минут. Лучше ставить его не на самый сильный жар, а в зону умеренного тепла. Если угли слишком горячие, сыр может быстро расплавиться и начать вытекать.
Готовность легко проверить: камамбер должен стать мягким внутри, но при этом сохранить форму. Если слегка нажать на верхушку через фольгу, сыр будет заметно пружинить и поддаваться.
Как подавать
Подавайте камамбер сразу, пока он горячий. Фольгу можно раскрыть сверху и поставить сыр прямо на доску или тарелку. Рядом хорошо положить ломтики багета, подсушенного на гриле, крекеры, хлебные палочки, яблоки, груши или виноград.
Есть такой сыр удобнее всего, макая в него кусочки хлеба. Внутри он становится почти кремовым: мед добавляет сладость, орехи — текстуру, а травы делают вкус более глубоким.
Что можно добавить
Если хочется сделать закуску интереснее, к камамберу можно добавить:
- клюквенный или брусничный соус;
- инжирный джем;
- тонкие ломтики груши;
- сушеную клюкву;
- хлопья чили;
- чеснок;
- немного лимонной цедры.
Для более пикантного варианта мед можно смешать с щепоткой чили. Для мягкого и праздничного вкуса подойдут орехи, груша и тимьян. А если хочется классического сочетания, достаточно меда, грецких орехов и свежего багета.