Тефтели, которые хочется есть прямо со сковороды: томатный соус и тянущаяся моцарелла делают свое дело
Если обычные котлеты уже надоели, говяжьи тефтели в томатном соусе с моцареллой легко превращают простой фарш в сытный ужин с итальянским настроением. Мясные шарики тушатся в густом соусе, а сверху их покрывает расплавленный сыр — просто, красиво и очень аппетитно.
Ингредиенты на 3–4 порции:
Для тефтелей:
- говяжий фарш — 500 г
- яйцо — 1 шт.
- лук — 1 небольшая штука
- чеснок — 1–2 зубчика
- панировочные сухари или размоченный хлеб — 3–4 ст. л.
- соль — 1 ч. л. без горки
- черный перец — по вкусу
- сушеный орегано или итальянские травы — 1 ч. л.
- растительное масло — для жарки
Для соуса:
- томаты в собственном соку или пассата — 400–500 г
- чеснок — 1 зубчик
- сахар — 0,5 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
- орегано/базилик — по вкусу
- моцарелла — 125 г
- по желанию: тертый пармезан, свежий базилик
Как готовить
Подготовьте фарш. Лук мелко нарежьте или натрите на терке. Чеснок измельчите. Смешайте фарш, яйцо, лук, чеснок, сухари, соль, перец и травы.
Сформируйте тефтели. Сделайте шарики размером примерно с грецкий орех или чуть крупнее. Если фарш липнет к рукам, слегка смочите руки водой.
Обжарьте тефтели. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте тефтели со всех сторон до румяной корочки. До полной готовности доводить не нужно — они дойдут в соусе.
Сделайте соус. В той же сковороде слегка обжарьте измельченный чеснок 20–30 секунд. Добавьте томаты или пассату, соль, перец, сахар и травы. Перемешайте.
Потушите. Верните тефтели в соус, накройте крышкой и тушите на слабом огне 15–20 минут. Соус должен немного загустеть, а тефтели полностью приготовиться внутри.
Добавьте моцареллу. Нарежьте моцареллу кусочками или порвите руками. Разложите сверху на тефтели, накройте крышкой еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился.
Подавайте. Сверху можно добавить базилик и немного пармезана.
С чем подавать: с пастой, картофельным пюре, рисом, гречкой или просто с хлебом, чтобы макать его в соус.