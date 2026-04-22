"Огурец в пленке - это абсурд…" Исследовательница дает советы, как сократить использование пластика в повседневной жизни
После Второй мировой войны пластик считался символом прогресса, однако сегодня люди все яснее осознают вред, который он наносит природе. Тем не менее есть и хорошая новость — люди могут сократить свое потребление пластика примерно на 75%, не теряя качества жизни, считает научный директор французского исследовательского института INRAE Наталия Гонтар.
Пластик когда-то считался символом прогресса
Пластик долгое время воспринимался как огромное достижение человечества — это лёгкий, дешёвый и легко формуемый материал, который быстро проник во все сферы жизни. Его производство основано на переработке нефти и процессах полимеризации, позволяющих создавать прочные материалы из простых молекул. Благодаря этим свойствам после Второй мировой войны пластик стал символом прогресса, и его использование стремительно выросло, отмечает исследовательница.
Однако этот прогресс привел и к серьезным последствиям. Пластик, являясь одним из самых производимых материалов в мире, не вписывается в естественные биохимические циклы — он не является биоразлагаемым, сохраняется сотни лет и накапливается в почве и океанах. Со временем он распадается на все более мелкие частицы — микро- и наночастицы, загрязняя воду, воздух и почву. Эти частицы особенно опасны, потому что их не видно, но они способны проникать во все уровни экосистемы, создавая риски для здоровья людей и животных.
Начинает загрязнять окружающую среду уже с момента производства
Важно понимать, что загрязнение пластиком не ограничивается видимыми отходами. Пластик начинает загрязнять окружающую среду уже с момента производства и продолжает это делать на протяжении всего жизненного цикла — во время использования, в результате трения и даже при переработке. Кроме того, следует отметить, что большая часть пластиковых отходов сегодня захоранивается или сжигается, создавая «резервуары», воздействия которых становятся заметны лишь через 50–100 лет.
Использование альтернатив, таких как биопластик, пока ограничено: часто он лишь имеет биологическое происхождение, но не является биоразлагаемым и сохраняет схожее воздействие с обычным пластиком, отмечает исследовательница.
Как можно сократить использование пластика в повседневной жизни?
Исследовательница подчёркивает, что люди часто используют пластик просто потому, что он предлагается.
«Это абсурд, когда вам продают огурец в пластиковой плёнке. К тому же продукт от этого портится […] Это преподносится как вопрос гигиены, но это полная глупость, потому что сам пластик загрязняет огурец различными добавками», — говорит Гонтар.
Она отметила, что как только пластиковые пакеты в отделах фруктов и овощей были заменены бумажными или тканевыми, люди быстро привыкли, и объём производимого пластика снизился.
Важно обратить внимание на продукты в ванной комнате
Чтобы бороться с проблемой, Гонтар призывает людей пересмотреть свой выбор товаров, отмечая, что сократить количество используемого пластика в повседневной жизни относительно просто. Она советует, например, использовать многоразовые сумки или уменьшать количество пластика в товарах для ванной комнаты, выбирая твёрдые продукты вместо жидких.
В качестве примеров она приводит использование твёрдого шампуня вместо обычного жидкого, а также твёрдого мыла вместо жидкого. «Таким образом, вместо большой пластиковой бутылки у вас будет небольшой кусок мыла…» — поясняет исследовательница.
В выборе одежды все, что начинается с «поли-», — это пластик
Исследовательница подчёркивает, что особое внимание следует уделять выбору одежды, поскольку пластик распространён гораздо шире, чем кажется. Большинство современных тканей содержит синтетические волокна, например полиэстер.
Она объясняет, что такая одежда во время использования, а особенно при стирке, выделяет микропластик, который попадает в окружающую среду, может вдыхаться и накапливаться в организме. «Каждый раз, когда вы надеваете или снимаете такую одежду, вы выделяете микропластик, который затем вдыхаете… Когда вы её стираете, он попадает в воду», — говорит исследовательница, подчёркивая, что если описание материала начинается с «поли-», это означает наличие пластика.
Особую критику она адресует так называемым «переработанным» тканям, например флису из переработанных пластиковых бутылок. «Такое решение создаёт впечатление, что загрязнение исчезло. Но ваш флис продолжит загрязнять окружающую среду и при ношении, и при стирке…» — отмечает она, добавляя, что это не является настоящим решением, поскольку пластик никуда не исчезает, а продолжает распространяться.
Пластик может находиться там, где мы его не замечаем
Гонтар подчёркивает, что потребители часто не могут полностью контролировать использование пластика, поскольку он присутствует повсюду — даже там, где его не видно, например в строительных материалах. В качестве примера она привела свой опыт ремонта дома. «Я ремонтировала небольшой дом… И сама того не желая, столкнулась с пластиковыми материалами. […] Я жила среди этих микропластиковых частиц, думая, что это пыль», — рассказывает исследовательница.
Позже она узнала, что «пыль» на самом деле была микропластиком — полиуретаном, из которого был сделан основной слой утеплителя.
Она подчёркивает, что потребители не всегда могут контролировать использование пластика, поскольку он присутствует во многих продуктах, поэтому важную роль играют производители и государственная политика, определяющая, какие товары попадают на рынок.
В заключение она отмечает, что решение проблемы сокращения пластика не является сложным, поскольку большая часть пластика людям на самом деле не нужна. По ее мнению, люди могли бы сократить свое потребление пластика примерно на 75%, не снижая качества жизни, поскольку этот материал часто используется просто по привычке.