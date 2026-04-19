Хозяев пожилых кошек призвали не игнорировать признак, который легко принять за улучшение состояния
Если кошка в пожилом возрасте вдруг становится необычно бодрой, начинает больше есть, но при этом не набирает вес, это вовсе не обязательно хороший знак. В передаче Латвийского телевидения «Ķepa uz sirds» специалист предупредил: такое состояние может указывать на проблемы со щитовидной железой, поэтому питомца стоит показать ветеринару.
Следить за состоянием щитовидной железы важно не только у людей, но и у домашних животных. Как пояснил ветеринар Элвис Кондратс, этот орган расположен в верхней части шеи, рядом с началом трахеи, и влияет практически на весь организм. Щитовидная железа участвует в обмене веществ, работе пищеварения, сердца, сосудов и нервной системы, поэтому сбои в ее работе отражаются сразу на многих процессах, сообщает LSM.lv.
У кошек чаще всего встречается повышенная функция щитовидной железы, и особенно нередко она развивается после семи лет, а еще чаще — у животных старше десяти.
Одним из самых заметных признаков становится снижение веса. При этом кошка может выглядеть довольно энергичной, быть очень подвижной, возбужденной, а иногда даже раздражительной или агрессивной. Хозяевам может показаться, что с питомцем все хорошо, ведь он активен и ест с аппетитом. Но в действительности организм работает в перегруженном режиме, что со временем способно спровоцировать другие болезни.
На этом фоне нередко страдают сердце и сосуды: повышается давление, а в дальнейшем может развиться сердечная недостаточность. Возможны и проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе рвота, особенно если аппетит у животного становится чрезмерным.
Из-за ускоренного обмена веществ усиливается нагрузка на почки, уменьшается мышечная масса, что может сказаться и на состоянии суставов. В результате у пожилой кошки начинают проявляться и другие нарушения здоровья. По словам специалиста, раньше такие случаи часто не распознавали, потому что не было нужных анализов, и симптомы объясняли другими заболеваниями. Сейчас диагностика стала доступнее, поэтому такие нарушения выявляют гораздо чаще.
Если проблему обнаружить вовремя, контролировать ее обычно не слишком сложно. Полностью устранить заболевание чаще всего нельзя, но состояние животного можно поддерживать с помощью препаратов, которые подавляют избыточную выработку гормонов. Такие лекарства выпускаются в разной форме, в том числе жидкой, поскольку давать кошкам таблетки бывает непросто.
Ранняя диагностика важна еще и потому, что она помогает избежать больших расходов в будущем: проще вовремя начать лечение, чем потом разбираться сразу с несколькими осложнениями на фоне запущенного заболевания.
Сегодня болезни щитовидной железы у пожилых кошек считаются довольно распространенными. Благодаря современным анализам их все чаще выявляют, и сейчас они занимают первое место среди эндокринных заболеваний у кошек. По оценкам, с такой проблемой сталкивается примерно каждый десятый пожилой кот или кошка.