Дом убран, а ощущение бардака все равно не уходит: вот почему так происходит
Выходные должны быть временем для отдыха после рабочей недели, однако многие уже в пятницу начинают составлять список домашних дел. Несмотря на то, что более трети жителей Латвии (38%), согласно результатам исследования, считают, что чистый и опрятный дом помогает им чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально, поддержание порядка не должно превращаться в проект на все выходные. Дизайнер интерьеров рассказывает о простых, но эффективных привычках, которые помогут быстрее навести дома порядок и освободить больше времени для отдыха.
"Одна из главных причин, почему мы испытываем напряжение, оглядывая комнату в пятницу вечером, даже если в ней убрано, - это так называемый визуальный шум, когда пространство и поверхности завалены бросающимися в глаза предметами, которые лежат не на своих местах. Однако хорошая новость заключается в том, что именно в таких случаях даже небольшие усилия могут дать ощутимый результат, возвращая дому ощущение уюта и легкости", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Небольшой прием для уменьшения визуального шума
Дизайнер отмечает, что ощущение беспорядка чаще всего создают мелкие повседневные вещи, которые, не имея определенного места, постепенно "расползаются" по дому. Поэтому он советует хранить небольшие, но необходимые предметы, такие как ключи, наушники или аксессуары для волос, в отдельных коробках или мисках. Даже если они остаются на виду, это помогает создать ощущение более эстетичного и продуманного интерьера.
Римкус рекомендует применять эту простую, но эффективную привычку не только в прихожей для хранения ключей, но и на кухне или в ванной. Например, если разместить бутылки с маслом или баночки со специями на стильном подносе, они всегда будут под рукой, при этом сохраняя аккуратный вид кухни и облегчая уборку столешницы. В свою очередь плетеная корзиночка для заколок поможет избежать их разбрасывания по всему дому.
Порядок начинается с порога
Дизайнер интерьеров отмечает, что одним из самых часто используемых помещений в доме после ванной комнаты является прихожая, где необходимо разместить верхнюю одежду, обувь и много других вещей для всех членов семьи. Чтобы создать ощущение порядка и спокойствия в этой зоне, Римкус предлагает взглянуть на привычные решения более творчески.
"Разместив крючки на разной высоте, можно создать функциональное решение не только для верхней одежды, но и для сумок, рюкзаков и зонтов. А добавив настенную панель над обувным шкафчиком, на которой легко закрепить крючки, зажимы и небольшие корзины, можно организовать действительно удобную систему хранения, где у ключей, солнечных очков и зарядных устройств будет свое место", - говорит дизайнер.
Он также рекомендует хранить обувь, которая носится не так часто, на полке или в шкафу, а повседневную - на поддоне для обуви. Это особенно удобно при уборке полов, так как помогает защитить их от принесенной с улицы грязи и дождевой воды в сырую погоду.
Ревизия холодильника
Перед началом новой рабочей недели стоит заглянуть и в холодильник. Как показал опрос, проведенный IKEA в странах Балтии, почти каждый второй (47%) житель Латвии готовит больше еды, чтобы она осталась на следующий день. Это удобно, если только еда потом не "теряется" в глубине холодильника. Регулярная проверка его содержимого помогает лучше использовать уже имеющиеся продукты и нередко даже вдохновляет на новые рецепты. Особенно полезны в этом смысле прозрачные контейнеры с крышками: они позволяют видеть содержимое, предотвращают распространение запахов и помогают заранее подготовить обед на следующий день.
Разделите заботы с семьей
Наведение порядка во всем доме может быть непростой задачей, но ее можно разделить с членами семьи - даже с самыми маленькими. "Для детей это может стать увлекательной игрой и возможностью заново открыть для себя уже имеющиеся игрушки. Чтобы у каждой вещи было свое место и в комнате стало больше порядка, рекомендуется сортировать игрушки по типу: любимые мягкие игрушки можно разместить на открытой полке, а более мелкие предметы, такие как конструкторы, - разложить по отдельным коробкам. При необходимости игрушки можно легко достать, а после игры быстро убрать всего за несколько минут", - говорит Римкус.
"Жизнь дома" - глобальное исследование, проводимое IKEA Group. Онлайн-опрос с использованием местных платформ в 2024 году проводился в 39 странах мира, включая Латвию. В Латвии в опросе приняли участие 1011 респондентов.