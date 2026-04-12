Эта гречка с грибами легко превращается из скучного гарнира в полноценное блюдо
Эта гречка с грибами легко превращается из скучного гарнира в полноценное блюдо

Гречка часто воспринимается как слишком простая и даже скучная крупа, которую готовят скорее из практичности, чем ради удовольствия. Но стоит добавить к ней хорошо обжаренные шампиньоны, немного сливочного масла, чеснок и каплю соевого соуса, как вкус сразу становится глубже, насыщеннее и интереснее.

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречки
  • 250–300 г шампиньонов
  • 20–30 г сливочного масла
  • 1–2 зубчика чеснока
  • 1–2 ч. л. соевого соуса
  • соль по вкусу
  • черный перец по вкусу
  • немного растительного масла для жарки

Как готовить:

Сначала промойте гречку и отварите ее до готовности в подсоленной воде. Лучше, чтобы она получилась рассыпчатой, а не слишком влажной, поэтому после варки дайте ей постоять под крышкой 5–10 минут.

Пока гречка варится, займитесь грибами. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите грибы в один слой. Важно не мешать их слишком часто в самом начале, чтобы они не тушились, а именно жарились и покрывались румяной корочкой.

Когда грибы хорошо подрумянятся и лишняя влага испарится, добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты. Затем положите сливочное масло и влейте немного соевого соуса. Перемешайте, поперчите и при необходимости слегка подсолите, но осторожно, потому что соевый соус уже дает соленость.

Готовые грибы смешайте с теплой гречкой. При подаче можно добавить немного свежей зелени. Блюдо получается простым, но с очень выразительным вкусом.

