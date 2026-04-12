Эта гречка с грибами легко превращается из скучного гарнира в полноценное блюдо
Гречка часто воспринимается как слишком простая и даже скучная крупа, которую готовят скорее из практичности, чем ради удовольствия. Но стоит добавить к ней хорошо обжаренные шампиньоны, немного сливочного масла, чеснок и каплю соевого соуса, как вкус сразу становится глубже, насыщеннее и интереснее.
Ингредиенты:
- 1 стакан гречки
- 250–300 г шампиньонов
- 20–30 г сливочного масла
- 1–2 зубчика чеснока
- 1–2 ч. л. соевого соуса
- соль по вкусу
- черный перец по вкусу
- немного растительного масла для жарки
Как готовить:
Сначала промойте гречку и отварите ее до готовности в подсоленной воде. Лучше, чтобы она получилась рассыпчатой, а не слишком влажной, поэтому после варки дайте ей постоять под крышкой 5–10 минут.
Пока гречка варится, займитесь грибами. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите грибы в один слой. Важно не мешать их слишком часто в самом начале, чтобы они не тушились, а именно жарились и покрывались румяной корочкой.
Когда грибы хорошо подрумянятся и лишняя влага испарится, добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты. Затем положите сливочное масло и влейте немного соевого соуса. Перемешайте, поперчите и при необходимости слегка подсолите, но осторожно, потому что соевый соус уже дает соленость.
Готовые грибы смешайте с теплой гречкой. При подаче можно добавить немного свежей зелени. Блюдо получается простым, но с очень выразительным вкусом.