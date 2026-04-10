В Латвии растет рынок подержанных вещей: как выделиться среди тысяч объявлений и быстро найти покупателя

И еще один практический совет из опыта: если вы продаете обувь, всегда указывайте длину стельки. Это мелочь, которая очень часто становится решающим фактором — подойдет вещь или нет. В конечном счете все строится на простом принципе: честность и человеческое отношение. Если вы общаетесь так, как хотели бы, чтобы общались с вами, ваше предложение не только выделится, но и запомнится. А именно это в долгосрочной перспективе превращает случайного покупателя в постоянного клиента, который возвращается снова.