Домашние чипсы в духовке: простой рецепт хрустящей закуски без лишнего масла
Если хочется чипсов, но не хочется лишнего жира, сильной солености и длинного состава на упаковке, их легко приготовить дома. Для этого нужны всего несколько картофелин, немного масла, соль и духовка. При правильной нарезке и температуре получаются тонкие, румяные и действительно хрустящие чипсы.
Что понадобится:
- 4 средние картофелины
- 1–2 столовые ложки растительного масла
- соль по вкусу
- паприка, сухой чеснок, черный перец или прованские травы — по желанию
Как готовить
Картофель нужно очистить или хорошо вымыть, если хочется оставить кожуру. Затем нарезать его очень тонкими кружочками. Удобнее всего делать это овощечисткой или теркой-мандолиной, но подойдет и острый нож.
После нарезки картофель лучше промыть в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал. Затем ломтики нужно тщательно обсушить бумажным полотенцем — это важно, потому что лишняя влага мешает появиться хрустящей корочке.
Далее картофель перекладывают в миску, добавляют немного масла, соль и специи. Все аккуратно перемешивают, чтобы каждый ломтик был слегка покрыт маслом, но не плавал в нем.
Противень застилают бумагой для выпечки и выкладывают картофель в один слой. Ломтики не должны лежать друг на друге, иначе они будут не запекаться, а размягчаться.
Чипсы отправляют в разогретую до 180–200 градусов духовку примерно на 15–25 минут. Точное время зависит от толщины ломтиков и особенностей духовки. Важно следить за ними ближе к концу приготовления: тонкие края могут подрумяниться очень быстро.
Когда чипсы станут золотистыми, их нужно достать и дать им немного остыть. После этого они станут еще более хрустящими.
Что важно учесть
Если хочется максимально хрустящий результат, лучше готовить чипсы небольшими партиями. Слишком плотная выкладка на противне ухудшает результат. Кроме того, соли лучше добавлять умеренно: после запекания вкус становится ярче. По этому же принципу можно делать чипсы не только из картофеля, но и из батата, кабачка или свеклы. Вкус будет другим, но способ приготовления останется почти тем же.
Такие домашние чипсы подойдут и для обычного перекуса, и для вечера с фильмом. А главное — вы точно знаете, что в них положили.