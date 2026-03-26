Жителям Латвии объяснили, как "энергетические вампиры" высасывают у них последние деньги

В целом домохозяйства в течение дня потребляют значительно больше электроэнергии, чем ночью — часто в два-три раза больше, в зависимости от сезона, типа отопления и образа жизни. Данные также показывают, что домохозяйства, переносящие использование энергоемких приборов на ночные часы, например стирку или мытье посуды, могут сократить расходы на электроэнергию на 10–30 процентов, особенно при использовании переменных тарифов, где ночные цены обычно ниже.