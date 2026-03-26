Жителям Латвии объяснили, как "энергетические вампиры" высасывают у них последние деньги
Согласно опросу, проведенному компанией Samsung, только 14 процентов жителей Латвии внимательно следят за потреблением электроэнергии в домохозяйстве, тогда как 35 процентов почти не делают этого. Это означает, что значительную часть потребляемой энергии можно было бы сократить, используя устройства умного дома и автоматизацию.
Их надо контролировать
Один из способов снизить лишнее потребление электроэнергии — контролировать постоянно подключенные устройства, так как именно они в ночные часы составляют заметную часть общего потребления. По данным компании Enefit, постоянно подключенные бытовые приборы, такие как телевизоры, микроволновые печи, кофемашины и игровые консоли, могут составлять до 10 процентов годового потребления электроэнергии домохозяйства.
Данные опроса показывают, что 9 процентов респондентов управляют всеми устройствами через единое приложение, тогда как 67 процентов контролируют их только вручную.
В ночные часы основное потребление в домохозяйствах формируют устройства, работающие непрерывно, а также техника в режиме ожидания. Больше всего энергии потребляют холодильники и морозильники — особенно старые модели, которые могут расходовать до 600 кВт⋅ч в год. Среди устройств в режиме ожидания, так называемых «энергетических вампиров», значительное потребление приходится на телевизоры, игровые консоли, микроволновые печи, кофемашины и умные колонки.
Хотя данные опроса показывают, что лишь часть жителей Латвии следит за потреблением электроэнергии, 82 процента считают энергоэффективность важным или очень важным фактором при выборе новой бытовой техники. Это свидетельствует о росте понимания значимости энергии, однако повседневные привычки пока не полностью этому соответствуют.
Суточный ритм потребления
Потребление электроэнергии в домохозяйствах имеет выраженный суточный ритм. В ночные часы (примерно с 23:00 до 06:00) спрос самый низкий, утром (06:00–10:00) он резко возрастает, когда одновременно используется отопление, готовится завтрак и включаются бытовые приборы, а вечером (17:00–21:00) достигается пик потребления.
В целом домохозяйства в течение дня потребляют значительно больше электроэнергии, чем ночью — часто в два-три раза больше, в зависимости от сезона, типа отопления и образа жизни. Данные также показывают, что домохозяйства, переносящие использование энергоемких приборов на ночные часы, например стирку или мытье посуды, могут сократить расходы на электроэнергию на 10–30 процентов, особенно при использовании переменных тарифов, где ночные цены обычно ниже.
