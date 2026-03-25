Жителей Латвии предупредили о росте цен турпоездок из-за войны в Иране. Как не попасть на деньги?
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs — PTAC) напоминает о правах путешественников. В таких условиях могут возникать изменения в планах поездок, в том числе колебания цен, поэтому следует знать, в каких случаях туроператор имеет право изменять условия договора и какие права есть у путешественника отказаться от услуги.
Стабильность цены комплексного туристического пакета является важным аспектом защиты прав потребителей. Хотя в определенных случаях туроператор имеет право изменять цену услуги, такие изменения допустимы только при соблюдении конкретных условий, указанных в договоре и правилах Кабинета министров № 380.
Цену приобретенного комплексного туристического пакета можно повышать только в определенных случаях. Туроператор имеет право сделать это только если:
- это прямо предусмотрено договором с путешественником;
- цена увеличивается из-за объективных и внешних факторов (например, существенные изменения цен на топливо или другие энергоресурсы, сборы, колебания валютного курса);
- туроператор способен обосновать необходимость доплаты и ее расчет.
Повышение цены не является свободным выбором — оно допустимо только при полном соблюдении условий договора и правил.
Чтобы туроператор имел право повысить цену, необходимо обязательно соблюдать несколько условий.
- Во-первых, в договоре должно быть включено положение о повышении цены с указанием причин, предусмотренных пунктом 85 Правил № 380 (например, рост стоимости топлива). Во-вторых, договор должен предусматривать также возможность снижения цены в случае уменьшения расходов — это обязательное условие симметричности.
- В-третьих, в договоре должен быть указан порядок расчета разницы в цене.
Цена может быть повышена только в том случае, если об этом сообщено не позднее чем за 20 дней до начала поездки с предоставлением письменного обоснования и расчета. Если уведомление не предоставлено как минимум за 20 дней до поездки, поставщик услуги не имеет права повышать цену, и потребитель имеет право требовать исполнения поездки по первоначальной цене или отказаться от договора и получить возврат средств.
Если путешественник не согласен с повышением цены, он имеет право:
- потребовать обоснование (туроператор не имеет права требовать доплату, если не может предоставить четкий расчет и объяснить, почему расходы выросли);
- проверить сроки (если до поездки осталось менее 20 дней, повышать цену нельзя);
- оценить размер повышения цены.
Если повышение составляет до 8 %, расторжение договора происходит в соответствии с условиями договора, если более 8 %, вступают в силу специальные защитные права, в случае несогласия с изменениями уведомить туроператора в письменной форме.
Если повышение цены превышает 8 % от общей стоимости комплексного туристического пакета, договор должен предусматривать, что путешественник имеет право выбрать — согласиться с изменениями или расторгнуть договор без штрафа и получить обратно всю уплаченную сумму.