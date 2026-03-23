Хотите машину в кредит? Эксперты раскрыли подводные камни автолизинга в Латвии

Чтобы приобрести автомобиль в лизинг, можно выбрать между двумя видами — финансовым или оперативным лизингом. Основное различие заключается в том, хотите ли вы после окончания лизингового периода стать полноправным владельцем транспортного средства. Если вы выбираете финансовый лизинг, выплачивая стоимость автомобиля по частям, после полной выплаты автомобиль переходит в вашу собственность. В свою очередь, оперативный лизинг приравнивается к долгосрочной аренде автомобиля, и по окончании срока договора автомобиль возвращается автодилерам, у которых он изначально был приобретен.