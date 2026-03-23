Хотите машину в кредит? Эксперты раскрыли подводные камни автолизинга в Латвии
В течение этого года как минимум 17 % жителей Латвии планируют крупные вложения в покупку или ремонт автомобиля. Как выбрать подходящий автолизинг? Нюансы разъяснили эксперты Luminor.
Оценка финансовых возможностей
Первым шагом является оценка потребностей и финансовых возможностей. Важно помнить, что помимо лизинговых платежей будут и другие сопутствующие расходы, например страхование автомобиля и ежегодная уплата эксплуатационного налога. Их размер зависит от года выпуска автомобиля, марки и модели, объема двигателя.
Одновременно нельзя забывать и об обслуживании автомобиля, регулярных сервисных работах, сезонной смене шин и других непредвиденных ремонтах. Поэтому перед принятием решения рекомендуется оценить все расходы, связанные с содержанием автомобиля, чтобы убедиться, что их будет удобно покрывать в долгосрочной перспективе.
Выбор транспортного средства
Перед подачей заявки на лизинг важно провести тщательное исследование рынка и оценить свои текущие потребности. При выборе автомобиля следует учитывать привычки ежедневного использования, необходимую вместимость, расход топлива или электроэнергии, а также другие практические аспекты.
Стоит подумать не только о цене покупки, но и о том, насколько экономически обоснованным будет выбор в долгосрочной перспективе — через два или пять лет.
Финансовый или оперативный лизинг?
Чтобы приобрести автомобиль в лизинг, можно выбрать между двумя видами — финансовым или оперативным лизингом. Основное различие заключается в том, хотите ли вы после окончания лизингового периода стать полноправным владельцем транспортного средства. Если вы выбираете финансовый лизинг, выплачивая стоимость автомобиля по частям, после полной выплаты автомобиль переходит в вашу собственность. В свою очередь, оперативный лизинг приравнивается к долгосрочной аренде автомобиля, и по окончании срока договора автомобиль возвращается автодилерам, у которых он изначально был приобретен.
Для принятия решения рекомендуется оценить как минимум два предложения по лизингу, сравнив процентные ставки, сроки договора и общие расходы. Средний срок лизинга составляет пять лет, однако заключаются и более короткие, и более длительные договоры. Более длительный срок снижает ежемесячные платежи, тогда как более короткий срок с большими платежами позволяет уменьшить общие процентные расходы.
Сравнивая предложения от разных поставщиков лизинговых услуг, рекомендуется оценивать как процентную ставку, так и все расходы по договору, включая затраты на оформление лизинга и страхование — его нередко можно оплачивать вместе с ежемесячным платежом.
