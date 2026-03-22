Рецепт бургера дома, после которого уже не захочется заказывать доставку
Домашний бургер — это не только альтернатива фастфуду, но и отличный способ сделать любимое блюдо именно таким, как вам нравится. Можно выбрать хорошее мясо, свежие овощи, любимый сыр и соус, а главное — не экономить на вкусе. При этом приготовить бургер дома гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Что понадобится на 2 бургера:

  • 300–350 г говяжьего фарша
  • 2 булочки для бургеров
  • 4 ломтика сыра чеддер
  • 1 помидор
  • 1 небольшой красный лук
  • несколько листьев салата
  • 2–4 маринованных огурчика
  • соль
  • черный перец
  • немного растительного масла

Для соуса:

  • 2 ст. ложки майонеза
  • 1 ст. ложка кетчупа
  • 1 ч. ложка горчицы
  • 1 ч. ложка мелко нарезанных маринованных огурцов или немного огуречного рассола

Как готовить

Сначала приготовьте соус: смешайте майонез, кетчуп, горчицу и мелко нарезанные огурцы. Уберите в сторону, чтобы вкус стал более насыщенным.

Фарш разделите на две равные части и сформируйте котлеты. Они должны быть чуть больше диаметра булочки, так как при жарке немного уменьшатся. Слишком сильно мять мясо не стоит — котлета должна остаться нежной. С обеих сторон посолите и поперчите.

Разогрейте сковороду или гриль-пан. При желании слегка смажьте ее маслом. Обжаривайте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны, в зависимости от толщины. За минуту до готовности положите сверху по два ломтика сыра, чтобы он расплавился.

Булочки разрежьте пополам и слегка подрумяньте на сухой сковороде или в духовке. Это важный шаг: теплая хрустящая булочка лучше держит соус и сок.

Помидор, лук и огурцы нарежьте тонкими ломтиками. На нижнюю часть булочки нанесите соус, затем выложите салат, котлету с сыром, помидор, лук и огурцы. Сверху добавьте еще немного соуса и накройте второй половиной булочки.

Что делает бургер по-настоящему вкусным

Один из главных секретов — не пересушить котлету. Лучше всего использовать фарш с небольшим количеством жира, тогда мясо останется сочным. Еще один важный момент — не перегружать бургер начинкой. Когда ингредиентов слишком много, вкус теряется, а сам бургер становится неудобно есть.

При желании рецепт легко менять под себя: добавить жареный бекон, карамелизированный лук, острый соус, авокадо или даже яйцо. Для куриного варианта можно использовать филе или фарш из курицы, а для более легкой версии — индейку.

