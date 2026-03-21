Аромат на весь дом: как приготовить мягкий апельсиновый пирог
Ароматный, мягкий и с легкой цитрусовой кислинкой — апельсиновый пирог хорош тем, что готовится без лишней сложности, а получается по-настоящему уютным и нарядным. Для него нужны самые обычные продукты, немного апельсиновой цедры и сок, которые и дают тот самый яркий вкус, из-за которого сложно ограничиться одним кусочком.
Что понадобится
Для пирога:
- 2 апельсина
- 3 яйца
- 180 г сахара
- 100 мл растительного масла без яркого запаха
- 150 г натурального йогурта или сметаны
- 220 г муки
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного сахара
Для украшения:
- сахарная пудра
- тонкие дольки апельсина или немного цедры
Как готовить
Сначала нужно хорошо вымыть апельсины. С одного из них снять цедру мелкой теркой, стараясь не задевать белую часть, чтобы не появилась горечь. Затем выжать сок. Должно получиться примерно 100–120 мл.
В глубокой миске яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до более светлой и пышной массы. После этого добавить растительное масло, йогурт или сметану, апельсиновый сок и цедру. Все хорошо перемешать.
Отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухую смесь к жидкой массе и аккуратно размешать до однородности. Слишком долго вымешивать не нужно, чтобы пирог остался нежным.
Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто в форму и разровнять. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 35–45 минут. Точное время зависит от духовки и размера формы. Готовность удобно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
После выпечки пирог нужно немного остудить, затем достать из формы. Сверху можно посыпать сахарной пудрой, украсить цедрой или тонкими апельсиновыми дольками.
Как сделать пирог еще вкуснее
У этого рецепта есть несколько удачных вариантов. Например, в тесто можно добавить горсть рубленых орехов, немного темного шоколада или щепотку корицы. А если хочется более насыщенного цитрусового вкуса, часть апельсинового сока можно смешать с ложкой лимонного.
Еще один хороший прием — сделать простую пропитку. Для этого нужно смешать 2–3 ложки апельсинового сока с ложкой сахара и слегка полить ею еще теплый пирог. Тогда он получится еще более ароматным и сочным.
Небольшой совет
Лучше всего использовать спелые, ароматные апельсины с тонкой кожурой. Тогда и сок, и цедра будут более насыщенными. А подавать пирог особенно приятно слегка теплым — в этот момент цитрусовый аромат раскрывается сильнее всего.