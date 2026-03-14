Как обмануть свой мозг и начать копить деньги: 7 реально работающих правил
Почему копить так сложно, даже если мы понимаем, что это важно? Оказывается, дело не в отсутствии мотивации. При выборе между немедленной выгодой и будущей безопасностью разум предпочитает первое. Хорошая новость в том, что с помощью разумных привычек этот механизм можно обойти.
Данные показывают, что значительная часть общества копит вяло. По данным опроса, опубликованного в 2025 году Европейской ассоциацией финансового планирования, только 36 % европейцев регулярно копят деньги, а 15 % вообще не копят. Это наводит на вопрос: если мы осознаем важность накоплений, почему действия так часто отличаются от намерений? Ответ кроется в психологии, утверждают в латвийском филиале Bigbank.
Одной только мотивации недостаточно
Накопления часто связывают с мотивацией, но эксперты говорят, что одной мотивации недостаточно.
"Мотивация нестабильна, она приходит и уходит, потому что тесно связана с нашим эмоциональным состоянием, стрессом и другими повседневными обстоятельствами, - говорит клинический и медицинский психолог Лита Белла Кочане. - Мотивация помогает начать, но в долгосрочной перспективе важны дисциплина и формирование привычек".
Между тем, клинический психолог и специалист по здоровью Матисс Козловскис говорит, что накопление конкурирует с желанием мозга получить немедленное удовлетворение, которое возникает от траты денег - это быстрое эмоциональное вознаграждение, которое активирует дофаминовую систему.
С другой стороны, накопление означают отказ от чего-то сегодня в пользу будущей выгоды, которая может казаться слишком далекой и абстрактной целью. Кроме того, создание накоплений часто воспринимается как обязанность или ограничение, поэтому, чтобы это стало привычкой, оно должны вызывать и какие-то позитивные ощущения.
Обмануть свой разум
"В создании накоплений может помочь упрощение желаемых действий, например, автоматические небольшие перечисления на сберегательный счет в начале месяца и визуализация прогресса - приложение, которое показывает, как заполняется виртуальная копилка. Четкая, лично значимая цель также делает накопление эмоционально более легким и устойчивым", - говорит Кочане.
Козловскис рекомендует превратить накопление из обязанности в вызов: "Внесите элемент игры: проверяйте себя, отслеживайте прогресс и получайте удовлетворение от своей дисциплинированности. Начните с небольшой суммы, например, откладывайте 10, 20 или 50 евро каждый месяц. Если накопление ассоциируется с позитивными эмоциями, а не с отказом или давлением, оно становится легче".
Психолог также рекомендует вознаграждать себя за достижение целей - например, пойти в кино или ресторан. Главное, чтобы награда была лично значимой, но в то же время соразмерной и не превращалась в новую привычку. Важно помнить, что самое сложное - это начать. В первые месяцы накопление кажется небольшим, но по мере роста сумм появляется удовлетворение и мотивация продолжать. Постепенно сбережения начинают символизировать безопасность, свободу и возможность выбора.
7 принципов, которые помогут копить
1. Поставьте конкретную цель. Не "я накоплю 1000 евро", а "к 1 июня я накоплю 1000 евро на визит к стоматологу или на подушку безопасности для чрезвычайной ситуации".
2. Пересмотрите расходы и откажитесь от излишеств. Небольшие покупки, например, кофе, купленный вне дома, или неиспользуемая подписка, в итоге складываются в значительную сумму к концу месяца.
3. Откладывайте деньги до того, как потратите, и автоматизируйте накопление. Переводите деньги на сберегательный счет сразу после получения зарплаты - привычка побеждает желание.
4. Отделите накопления от повседневного счета. "С глаз долой - из сердца вон".
5. Следуйте правилу 24 часов. Подождите, прежде чем совершать крупные покупки - не всё, что кажется срочным, на самом деле таковым является.
6. Направляйте неожиданные доходы на накопления. Премии, подарки или возврат налогов часто не планируются в повседневном бюджете, поэтому их легче отложить.
7. Постепенно увеличивайте накопления. Даже увеличение на 5-10 евро в месяц в долгосрочной перспективе даст значительный эффект.