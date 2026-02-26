"Похороны - не спектакль": латвийский пастор напомнил 5 вещей, которые нельзя делать на церемонии прощания

Никогда не выделяй себя, не привлекай внимание к себе. На похоронах неуместны длинные рассказы, драматические позы, затянутые декламации стихов или иные способы привлечь к себе внимание. Похороны — не спектакль. Твоя обязанность — выразить соболезнования родственникам и помочь им пережить горе, а не заставлять их плакать после твоих слов: «как тебе тяжело!», «как ты теперь будешь жить?», «как ты справишься без него (нее)?». Это моральное мучение для близких. Тебе не нужно быть актером и психотерапевтом — достаточно сочувствия. Помни, что человек, который «на всех свадьбах хочет быть невестой и на всех похоронах — покойником», для других невыносим.