"Похороны - не спектакль": латвийский пастор напомнил 5 вещей, которые нельзя делать на церемонии прощания
Уход человека из жизни и церемония прощания чаще всего связаны с сильными эмоциями, поэтому каждая деталь может иметь значение. При посещении похорон возникают вопросы — как себя вести, что говорить скорбящим родственникам, каков уместный дресс-код.
О том, чего категорически не следует делать на траурной церемонии, рассказал пастор Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Виестурс Пирро. Эти советы универсальны и пригодятся всем — даже тем, кто не считает себя религиозным.
«Похороны с пастором или христианским провожатым — это последнее священнодействие для умершего, поэтому на похоронах следует проявлять уважение к усопшему и провожающим. Подходящая одежда: черный костюм для мужчин, черное или темное платье для женщин, в холодное время — темная верхняя одежда. Черный литургический цвет в церковной традиции означает траур и глубокую скорбь».
Что нельзя делать и что недопустимо на похоронах?
Никогда не выделяй себя, не привлекай внимание к себе. На похоронах неуместны длинные рассказы, драматические позы, затянутые декламации стихов или иные способы привлечь к себе внимание. Похороны — не спектакль. Твоя обязанность — выразить соболезнования родственникам и помочь им пережить горе, а не заставлять их плакать после твоих слов: «как тебе тяжело!», «как ты теперь будешь жить?», «как ты справишься без него (нее)?». Это моральное мучение для близких. Тебе не нужно быть актером и психотерапевтом — достаточно сочувствия. Помни, что человек, который «на всех свадьбах хочет быть невестой и на всех похоронах — покойником», для других невыносим.
Никогда не пытайся связаться с умершим. Вызов духа умершего с помощью спиритизма или гадания в Библии категорически запрещен. Смерть никогда не общается с жизнью. Вызывая духов умерших, ты разговариваешь не с ними, а с демоном — духом заблуждения, который изображает умершего. Делая это, ты открываешь дверь для проникновения злых духов и разрушительного воздействия в своей жизни.
Никогда не вини Бога. Замыслы и решения Бога не подлежат оспариванию и критике. Ты не знаешь и не можешь знать всех взаимосвязей. Не говори: «мог бы еще жить!», «почему это произошло?», «как Бог это допустил?». Полная ясность будет в Вечности. Один теолог говорит, что в этом мире мы видим лишь одну сторону гобелена — узлы и концы нитей. Весь красивый узор мы увидим в Вечности.
Не высказывай негатив об умершем. Даже если усопший причинил тебе боль или вред, на похоронах нет места для упоминания плохого и неприятного. Если не можешь сказать ничего хорошего — молчи. Помни, что мы все — и ты тоже — однажды предстанем перед Богом и ответим за свои мысли, слова и поступки.
Не превращай похороны в бал. Это всегда общественное мероприятие, где встречаются давно не видевшиеся родственники и друзья. На похоронах не нужна искусственно мрачная манера поведения или показная скорбь. За поминальным столом можно вспоминать события из жизни усопшего и говорить о них с легкой улыбкой, особенно если умерший был жизнерадостным, ценящим юмор человеком. Однако на похоронах нет места громким шуткам, смеху, танцам и веселью, если только сам умерший не пожелал этого. Похороны — не бал. Они напоминают о Вечности и обращают внимание на наши выборы и истинные ценности.