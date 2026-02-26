Музыку потише! Сейм срочно усиливает полномочия самоуправлений против развлекательного шума

«Люди имеют право на покой и качественную среду жизни в своих домах, поэтому у самоуправлений должны быть реальные и эффективные инструменты, чтобы на своей территории ограничивать чрезмерный шум, создаваемый развлечениями. Этими поправками мы даем местным властям полномочия устанавливать порядок, выдавать разрешения и контролировать соблюдение требований, одновременно сохраняя баланс между интересами предпринимательства и правом жителей на тишину», — подчеркнула председатель комиссии Лейла Расима.