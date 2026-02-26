Музыку потише! Сейм срочно усиливает полномочия самоуправлений против развлекательного шума
В четверг, 26 февраля, Сейм в первом чтении поддержал и признал срочными поправки к закону «О загрязнении», которые расширят полномочия самоуправлений по ограничению развлекательного шума и позволят им издавать обязательные правила в таких случаях.
«Люди имеют право на покой и качественную среду жизни в своих домах, поэтому у самоуправлений должны быть реальные и эффективные инструменты, чтобы на своей территории ограничивать чрезмерный шум, создаваемый развлечениями. Этими поправками мы даем местным властям полномочия устанавливать порядок, выдавать разрешения и контролировать соблюдение требований, одновременно сохраняя баланс между интересами предпринимательства и правом жителей на тишину», — подчеркнула председатель комиссии Лейла Расима.
Изменения предусматривают, что самоуправление на своей административной территории обеспечивает защиту людей от нежелательного или вредного шума, возникающего во время различных мероприятий или в местах развлечений.
Самоуправление сможет издавать обязательные правила, предусматривающие выдачу разрешений в случаях, когда во время мероприятий, в развлекательных заведениях или в результате развлекательной деятельности создается шум. Местные власти также смогут устанавливать требования и порядок использования звукоусиливающего оборудования, а также контролировать соблюдение этих требований.
Кроме того, в правилах самоуправление сможет определить требования к звукоизоляции и порядок надзора за их выполнением. Также местные власти смогут определить учреждения, уполномоченные контролировать исполнение обязательных правил.
В настоящее время закон предусматривает, что самоуправления и управляющие транспортной инфраструктурой обязаны оценивать и снижать уровень шума окружающей среды, разрабатывать карты шума и планы действий, информировать общественность и соблюдать требования, установленные правительством.