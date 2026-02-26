Как понять, что головные боли, усталость и забывчивость могут быть скрытыми признаками опухоли мозга
Головные боли, усталость и провалы в памяти — повседневные жалобы миллионов людей. Обычно их списывают на стресс или недосып. Однако два эксперта предупреждают: слишком часто такие симптомы игнорируются, хотя могут быть ранними признаками опухоли мозга.
Исследователи из Queen Mary University of London — аспирантка Лора Стэнден и профессор Сюзанна Скотт — провели интервью с пациентами, у которых был диагностирован рак. Они выявили «повторяющийся паттерн»: и врачи общей практики, и сами пациенты нередко отмахивались от первых симптомов, что приводило к задержке диагностики, пишет Daily Mail.
Раннее выявление опухоли мозга критически важно: при поздней стадии, особенно при глиобластоме, лишь около четверти пациентов живут дольше года.
Среди симптомов, о которых рассказывали пациенты:
- трудности с подбором слов,
- «туман» в голове,
- онемение и покалывание,
- нарушения зрения,
- ухудшение почерка,
- изменения личности,
- постоянные, не проходящие головные боли.
Исследователи подчеркивают: в большинстве случаев такие проявления не связаны с раком. Однако если «необычные изменения» возникают одновременно или сохраняются длительное время, их нельзя игнорировать.
Предупреждение прозвучало на фоне тревожной тенденции: в Великобритании заболеваемость опухолями мозга выросла более чем на четверть с начала 2000-х годов.
Семь симптомов, которые нельзя игнорировать
1. Трудности с речью.
Некоторые пациенты замечали, что им стало сложно подбирать слова, строить предложения или участвовать в разговоре без пауз. Один из них описал это как «что-то странное и несвойственное», но тогда не придал значения.
По словам экспертов, проблемы с поиском слов могут быть связаны со стрессом или усталостью. Но если они возникают внезапно или сохраняются — это повод для обследования.
2. «Туман» в голове.
Пациенты описывали его как общее ощущение заторможенности, сложности с концентрацией и памятью. Хотя подобное состояние часто связано с менопаузой, недосыпом или стрессом, сочетание с другими неврологическими симптомами требует внимания.
3. Онемение и покалывание.
Иногда симптомы проявлялись только на одной стороне тела. Это может происходить, когда опухоль затрагивает зоны мозга, отвечающие за сенсорный или двигательный контроль.
4. Нарушения зрения.
У пациентов возникало двоение в глазах или искажение прямых линий.
5. Ухудшение почерка и координации.
Изменения мелкой моторики могут быть связаны с поражением зон мозга, координирующих движения. Если ухудшение становится устойчивым, это тревожный сигнал.
6. Изменения личности.
Речь идет о заметных сдвигах в поведении или настроении. Хотя характер может меняться из-за стресса, внезапные и выраженные изменения требуют проверки.
7. Постоянные головные боли.
Чаще всего они безвредны. Но если боль непрерывная, усиливается и длится неделями — это повод обратиться к врачу.
Исследователи отмечают: симптомы во многом зависят от локализации опухоли, однако пациенты сходятся в одном — «если что-то кажется вам ненормальным, проверьтесь».
Диагностика осложняется тем, что проявления разнообразны и перекрываются с распространенными состояниями. Сейчас ученые изучают, могут ли новые инструменты помочь врачам общей практики раньше выявлять опухоли мозга. Среди них — когнитивные тесты и так называемые «жидкие биопсии», которые позволяют обнаруживать фрагменты ДНК опухоли в крови.