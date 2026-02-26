Как понять, что головные боли, усталость и забывчивость могут быть скрытыми признаками опухоли мозга
Как понять, что головные боли, усталость и забывчивость могут быть скрытыми признаками опухоли мозга

Головные боли, усталость и провалы в памяти — повседневные жалобы миллионов людей. Обычно их списывают на стресс или недосып. Однако два эксперта предупреждают: слишком часто такие симптомы игнорируются, хотя могут быть ранними признаками опухоли мозга.

Исследователи из Queen Mary University of London — аспирантка Лора Стэнден и профессор Сюзанна Скотт — провели интервью с пациентами, у которых был диагностирован рак. Они выявили «повторяющийся паттерн»: и врачи общей практики, и сами пациенты нередко отмахивались от первых симптомов, что приводило к задержке диагностики, пишет Daily Mail.

Раннее выявление опухоли мозга критически важно: при поздней стадии, особенно при глиобластоме, лишь около четверти пациентов живут дольше года.

Среди симптомов, о которых рассказывали пациенты:

  • трудности с подбором слов,
  • «туман» в голове,
  • онемение и покалывание,
  • нарушения зрения,
  • ухудшение почерка,
  • изменения личности,
  • постоянные, не проходящие головные боли.

Исследователи подчеркивают: в большинстве случаев такие проявления не связаны с раком. Однако если «необычные изменения» возникают одновременно или сохраняются длительное время, их нельзя игнорировать.

Предупреждение прозвучало на фоне тревожной тенденции: в Великобритании заболеваемость опухолями мозга выросла более чем на четверть с начала 2000-х годов.

Семь симптомов, которые нельзя игнорировать

1. Трудности с речью.
Некоторые пациенты замечали, что им стало сложно подбирать слова, строить предложения или участвовать в разговоре без пауз. Один из них описал это как «что-то странное и несвойственное», но тогда не придал значения.

По словам экспертов, проблемы с поиском слов могут быть связаны со стрессом или усталостью. Но если они возникают внезапно или сохраняются — это повод для обследования.

2. «Туман» в голове.
Пациенты описывали его как общее ощущение заторможенности, сложности с концентрацией и памятью. Хотя подобное состояние часто связано с менопаузой, недосыпом или стрессом, сочетание с другими неврологическими симптомами требует внимания.

3. Онемение и покалывание.
Иногда симптомы проявлялись только на одной стороне тела. Это может происходить, когда опухоль затрагивает зоны мозга, отвечающие за сенсорный или двигательный контроль.

4. Нарушения зрения.
У пациентов возникало двоение в глазах или искажение прямых линий.

5. Ухудшение почерка и координации.
Изменения мелкой моторики могут быть связаны с поражением зон мозга, координирующих движения. Если ухудшение становится устойчивым, это тревожный сигнал.

6. Изменения личности.
Речь идет о заметных сдвигах в поведении или настроении. Хотя характер может меняться из-за стресса, внезапные и выраженные изменения требуют проверки.

7. Постоянные головные боли.
Чаще всего они безвредны. Но если боль непрерывная, усиливается и длится неделями — это повод обратиться к врачу.

Исследователи отмечают: симптомы во многом зависят от локализации опухоли, однако пациенты сходятся в одном — «если что-то кажется вам ненормальным, проверьтесь».

Диагностика осложняется тем, что проявления разнообразны и перекрываются с распространенными состояниями. Сейчас ученые изучают, могут ли новые инструменты помочь врачам общей практики раньше выявлять опухоли мозга. Среди них — когнитивные тесты и так называемые «жидкие биопсии», которые позволяют обнаруживать фрагменты ДНК опухоли в крови.

