Разжигание ненависти и оправдание геноцида в Telegram: против латвийца начато уголовное преследование
Служба государственной безопасности передала в прокуратуру дело о публичном прославлении и оправдании военных преступлений России, а также разжигании национальной вражды.
Служба государственной безопасности (VDD, СГБ) передала в прокуратуру для уголовного преследования дело о публичном прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных Россией, а также за разжигание национальной и этнической вражды, сообщили в VDD.
Уголовное дело было возбуждено 30 октября прошлого года по подозрению в оправдании геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений по части 1 статьи 74 Уголовного закона и по статье 78.
В ходе расследования VDD установила, что подозреваемый разместил в Telegram и на других платформах несколько постов, оправдывающих военные преступления, совершенные Россией в Украине. Он также распространял различные ненавистнические сообщения в отношении латышей и украинцев.
7 декабря прошлого года VDD провела процессуальные действия на двух объектах в Риге и Огре, где было изъято несколько носителей информации для дальнейшей экспертизы. Подозреваемый был заключен под стражу.