Тушеная говядина с овощами: простой рецепт для домашнего ужина
Тушеная говядина с овощами - тот самый рецепт, который выручает, когда нужно накормить семью сытно и без лишней суеты: мясо медленно становится мягким, овощи отдают вкус соусу, а дом наполняется запахом настоящей домашней кухни.

Время и порции

  • Подготовка: 15–20 минут
  • Тушение: 1,5–2,5 часа (зависит от части мяса)
  • Выход: 4–6 порций

Ингредиенты

Основа:

  • говядина для тушения (лопатка/шея/голяшка) — 800–1000 г
  • лук — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • сладкий перец — 1–2 шт.
  • картофель — 3–4 шт. (по желанию)
  • кабачок или баклажан — 1 шт. (по желанию)
  • чеснок — 3–4 зубчика
  • томатная паста — 1–2 ст. л. (или томаты в собственном соку 200–300 г)
  • бульон или вода — 600–800 мл
  • растительное масло — 2–3 ст. л.

Специи и вкус:

  • лавровый лист — 2 шт.
  • паприка — 1 ч. л.
  • черный перец — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • (по желанию) тимьян/розмарин — 1–2 веточки
  • (по желанию) 1 ч. л. сахара или меда — если соус кисловатый

Для загущения (опционально):

  • мука — 1 ст. л. (или 1 ч. л. крахмала)

Как приготовить

Нарежьте говядину кубиками 3–4 см. Обсушите бумажным полотенцем — так она лучше подрумянится.

Разогрейте толстостенную кастрюлю/казан. Влейте масло и обжарьте мясо партиями на сильном огне до корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны). Переложите на тарелку.

Важно: не забивайте кастрюлю — иначе мясо начнет тушиться раньше времени.

В той же кастрюле обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, затем перец. Готовьте 5–7 минут. Добавьте томатную пасту и прогрейте 1 минуту — уйдет “сырой” вкус.

Верните мясо, влейте горячий бульон/воду, добавьте лавровый лист и специи. Доведите до слабого кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите:

  • лопатка/шея — 1,5–2 часа
  • голяшка — 2–2,5 часа

Жидкость должна едва подрагивать, а не бурно кипеть.

Добавьте овощи по очереди. Чтобы все не превратилось в пюре:

  • картофель — за 35–40 минут до готовности
  • кабачок/баклажан — за 15–20 минут
  • чеснок — за 5 минут до конца (или в самом конце)

Посолите в конце (мясо будет мягче). При необходимости добавьте чуть сахара/меда для баланса. Хотите более густой соус — вмешайте 1 ст. л. муки, разведенной в 3–4 ст. л. холодной воды, и прогрейте 3–5 минут.

