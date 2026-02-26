Тушеная говядина с овощами: простой рецепт для домашнего ужина
Тушеная говядина с овощами - тот самый рецепт, который выручает, когда нужно накормить семью сытно и без лишней суеты: мясо медленно становится мягким, овощи отдают вкус соусу, а дом наполняется запахом настоящей домашней кухни.
Время и порции
- Подготовка: 15–20 минут
- Тушение: 1,5–2,5 часа (зависит от части мяса)
- Выход: 4–6 порций
Ингредиенты
Основа:
- говядина для тушения (лопатка/шея/голяшка) — 800–1000 г
- лук — 2 шт.
- морковь — 2 шт.
- сладкий перец — 1–2 шт.
- картофель — 3–4 шт. (по желанию)
- кабачок или баклажан — 1 шт. (по желанию)
- чеснок — 3–4 зубчика
- томатная паста — 1–2 ст. л. (или томаты в собственном соку 200–300 г)
- бульон или вода — 600–800 мл
- растительное масло — 2–3 ст. л.
Специи и вкус:
- лавровый лист — 2 шт.
- паприка — 1 ч. л.
- черный перец — по вкусу
- соль — по вкусу
- (по желанию) тимьян/розмарин — 1–2 веточки
- (по желанию) 1 ч. л. сахара или меда — если соус кисловатый
Для загущения (опционально):
-
мука — 1 ст. л. (или 1 ч. л. крахмала)
Как приготовить
Нарежьте говядину кубиками 3–4 см. Обсушите бумажным полотенцем — так она лучше подрумянится.
Разогрейте толстостенную кастрюлю/казан. Влейте масло и обжарьте мясо партиями на сильном огне до корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны). Переложите на тарелку.
Важно: не забивайте кастрюлю — иначе мясо начнет тушиться раньше времени.
В той же кастрюле обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, затем перец. Готовьте 5–7 минут. Добавьте томатную пасту и прогрейте 1 минуту — уйдет “сырой” вкус.
Верните мясо, влейте горячий бульон/воду, добавьте лавровый лист и специи. Доведите до слабого кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите:
- лопатка/шея — 1,5–2 часа
- голяшка — 2–2,5 часа
Жидкость должна едва подрагивать, а не бурно кипеть.
Добавьте овощи по очереди. Чтобы все не превратилось в пюре:
- картофель — за 35–40 минут до готовности
- кабачок/баклажан — за 15–20 минут
- чеснок — за 5 минут до конца (или в самом конце)
Посолите в конце (мясо будет мягче). При необходимости добавьте чуть сахара/меда для баланса. Хотите более густой соус — вмешайте 1 ст. л. муки, разведенной в 3–4 ст. л. холодной воды, и прогрейте 3–5 минут.