Тушеная говядина с овощами: простой рецепт для домашнего ужина

Посолите в конце (мясо будет мягче). При необходимости добавьте чуть сахара/меда для баланса. Хотите более густой соус — вмешайте 1 ст. л. муки, разведенной в 3–4 ст. л. холодной воды, и прогрейте 3–5 минут.