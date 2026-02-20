Жителей Латвии предупредили: многие продаваемые в стране подержанные авто имеют один неприятный сюрприз
Согласно исследованию компании по автомобильным данным carVertical, покупателям в Латвии следует быть особенно осторожными. У ввезенных из-за рубежа транспортных средств вероятность того, что показания одометра были уменьшены, в четыре раза выше.
Этот основанный на данных риск отражается и в опросе водителей. В общеевропейском опросе выяснилось, что 75 % водителей беспокоятся о скрытых проблемах. Учитывая, что более трети (35 %) опрошенных признались, что ранее были введены в заблуждение, эти опасения вполне обоснованы.
Рискованный выбор
Проанализировав отчеты об истории транспортных средств, которые пользователи carVertical в Латвии приобрели с сентября 2024 года по август 2025 года, было установлено, что у 10,8 % проверенных автомобилей пробег был искажен. Однако общая статистика не полностью отражает реальный масштаб мошенничества с одометрами.
Среди ввезенных из-за границы автомобилей у 13,9 % был поддельный пробег, тогда как среди машин, использовавшихся только в Латвии, этот показатель составил лишь 3,4 %. Таким образом, при покупке импортированного автомобиля вероятность столкнуться с манипуляциями с одометром примерно в четыре раза выше.
Кроме того, в опросе, в котором приняли участие более 10 000 водителей со всей Европы, выяснилось, что 46,3 % покупателей вообще не доверяют продавцам подержанных автомобилей. Многие ранее сталкивались с мошенничеством, поэтому покупка подержанной машины часто вызывает беспокойство.
Данные о пробеге, история аварий и другая важная информация о транспортном средстве остаются в странах, из которых автомобиль был вывезен. Поэтому некоторые продавцы и автоплощадки могут даже не знать, что у продаваемой машины изменен пробег. Аналогично продавцы могут не знать, попадал ли автомобиль ранее в ДТП.
Более 70 % - ввезены из-за границы
Объем импорта автомобилей в европейских странах различается. Наибольшее количество импортированных машин зафиксировано в Латвии, Литве, Сербии и Украине. Среди всех автомобилей, проверенных carVertical в Латвии, 70,5 % были ввезены из-за границы, а 29,5 % приобретены и использовались только внутри страны.
Чем больше автомобилей ввозится из-за рубежа, тем выше вероятность приобрести транспортное средство со скрытыми проблемами.
"Автомобили обычно перемещаются из Западной Европы в Восточную и Центральную Европу. Часто эти машины были участниками аварий или имеют уменьшенный пробег. То, что автомобиль произведен в Германии, Франции или другой стране, еще не означает, что он находится в хорошем техническом состоянии. У каждого автомобиля есть своя история, и не все они приятны", — отмечают эксперты.
Если автомобиль с момента производства эксплуатировался в одной стране, местные органы накапливают о нем значительный объем исторических данных. Однако при ввозе из другой страны эта информация не «переносится».
