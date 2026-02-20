Жителей Латвии предупредили: многие продаваемые в стране подержанные авто имеют один неприятный сюрприз

"Автомобили обычно перемещаются из Западной Европы в Восточную и Центральную Европу. Часто эти машины были участниками аварий или имеют уменьшенный пробег. То, что автомобиль произведен в Германии, Франции или другой стране, еще не означает, что он находится в хорошем техническом состоянии. У каждого автомобиля есть своя история, и не все они приятны", — отмечают эксперты.