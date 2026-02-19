С 2026 года в Латвии упрощают регистрацию недвижимости
С 6 января 2026 года в Информационной системе строительства (BIS) введён единый процесс регистрации строений, который объединяет в одном заявлении начало строительства, регистрацию данных о строении в Кадастре и закрепление права собственности в Земельной книге. Новое решение сокращает бюрократию, позволяет регистрировать данные без дела о кадастровой съёмке, оплачивать единый счёт и отслеживать статус процесса.
Изменения в Законе о строительстве предусматривают, что теперь собственник сможет одним заявлением инициировать строительство, а после его завершения — зарегистрировать данные о возведённом объекте в Государственной информационной системе кадастра недвижимости (Кадастре) и закрепить право собственности в Государственной единой компьютеризированной земельной книге (Земельной книге). Ранее для этого требовалось три отдельных заявления, поэтому для жителей получение услуги станет значительно проще, а учреждения смогут более эффективно взаимодействовать и обмениваться данными.
В дальнейшем в рамках единого процесса для ввода строения в эксплуатацию не потребуется дело о кадастровой съёмке — Государственная земельная служба будет регистрировать данные о строении в кадастре на основании документов, поданных в BIS.
Кроме того, в BIS можно будет сразу оплатить единый счёт за регистрацию в Кадастре и Земельной книге, а также отслеживать статус выполнения услуги в рамках единого процесса.
С 6 января 2026 года единый процесс автоматически применяется к новым строительным проектам, в рамках которых собственник земли на своём участке:
- строит новое здание или инженерное сооружение;
- перестраивает или обновляет существующее здание, инженерное сооружение либо группу помещений (например, квартиру).
Единый процесс также может быть применён к строительным проектам, начатым до 6 января 2026 года, если выполняются следующие условия:
- собственник строит на своей земле;
- по проекту ещё не подано заявление о завершении строительных работ.
Вся актуальная информация о едином процессе и условиях его применения доступна на сайте BIS в разделе “Vienotais process”.