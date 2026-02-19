С 2026 года в Латвии упрощают регистрацию недвижимости

Изменения в Законе о строительстве предусматривают, что теперь собственник сможет одним заявлением инициировать строительство, а после его завершения — зарегистрировать данные о возведённом объекте в Государственной информационной системе кадастра недвижимости (Кадастре) и закрепить право собственности в Государственной единой компьютеризированной земельной книге (Земельной книге). Ранее для этого требовалось три отдельных заявления, поэтому для жителей получение услуги станет значительно проще, а учреждения смогут более эффективно взаимодействовать и обмениваться данными.