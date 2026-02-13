Вместо валентинки: готовим воздушный малиновый десерт в бокалах
Малиновое тирамису — это идеальный десерт для особенного вечера. В отличие от классического кофейного варианта, он выглядит воздушно-розовым, обладает приятной ягодной кислинкой и не требует использования сырых яиц, что делает его более легким и безопасным. А главное — вам не понадобится духовка. Только красивые бокалы и немного вдохновения.
Время приготовления: 20 минут + 2 часа на охлаждение
Порции: 2 (больших) или 4 (средних)
Вам понадобится
Для крема:
- 250 г маскарпоне (комнатной температуры);
- 150 мл сливок (жирность от 33%, холодные);
- 50 г сахарной пудры;
- 1 ч. л. ванильного экстракта.
Для ягодного слоя и пропитки:
- 200 г малины (свежей или замороженной);
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 8–10 шт. печенья савоярди (дамские пальчики).
Пошаговый процесс приготовления
1. Готовим малиновый соус
Если у вас замороженная малина, дайте ей оттаять. Пробейте ягоды блендером с сахаром и лимонным соком.
Совет: если вы не любите мелкие косточки, протрите полученное пюре через сито. Так соус станет идеально гладким и ярким.
2. Взбиваем нежный крем
В глубокой миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до крепких пиков. В другой емкости слегка размягчите маскарпоне лопаткой, добавьте ваниль. Аккуратно, в два приема, подмешайте сливки к сыру с помощью лопатки. Важно: не используйте миксер на этом этапе, чтобы крем остался воздушным, а не превратился в масло.
3. Подготавливаем печенье
Разломите палочки савоярди на 2 или 3 части (в зависимости от ширины вашего бокала). Каждую часть быстро окуните в малиновое пюре. Не держите долго — печенье впитывает влагу мгновенно.
4. Собираем магию
Возьмите прозрачные бокалы для вина. Выкладывайте слоями:
- Немного крема на дно.
- Слой пропитанного печенья.
- Пара капель малинового пюре (для яркости разреза).
- Снова крем. Повторяйте слои до верха бокала, завершая слоем крема.
Секреты идеальной подачи
- Охлаждение: десерту нужно постоять в холодильнике минимум 2 часа. За это время печенье станет нежным, как бисквит, а крем стабилизируется.
- Декор: перед самой подачей украсьте верхушку свежей малинкой, листиком мяты или тертым белым шоколадом.