Вместо валентинки: готовим воздушный малиновый десерт в бокалах

В глубокой миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до крепких пиков. В другой емкости слегка размягчите маскарпоне лопаткой, добавьте ваниль. Аккуратно, в два приема, подмешайте сливки к сыру с помощью лопатки. Важно: не используйте миксер на этом этапе, чтобы крем остался воздушным, а не превратился в масло.