Вместо валентинки: готовим воздушный малиновый десерт в бокалах
Малиновое тирамису — это идеальный десерт для особенного вечера. В отличие от классического кофейного варианта, он выглядит воздушно-розовым, обладает приятной ягодной кислинкой и не требует использования сырых яиц, что делает его более легким и безопасным. А главное — вам не понадобится духовка. Только красивые бокалы и немного вдохновения.

Время приготовления: 20 минут + 2 часа на охлаждение

Порции: 2 (больших) или 4 (средних)

Вам понадобится

Для крема:

  • 250 г маскарпоне (комнатной температуры);
  • 150 мл сливок (жирность от 33%, холодные);
  • 50 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Для ягодного слоя и пропитки:

  • 200 г малины (свежей или замороженной);
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 8–10 шт. печенья савоярди (дамские пальчики).

Пошаговый процесс приготовления

1. Готовим малиновый соус

Если у вас замороженная малина, дайте ей оттаять. Пробейте ягоды блендером с сахаром и лимонным соком.

Совет: если вы не любите мелкие косточки, протрите полученное пюре через сито. Так соус станет идеально гладким и ярким.

2. Взбиваем нежный крем

В глубокой миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до крепких пиков. В другой емкости слегка размягчите маскарпоне лопаткой, добавьте ваниль. Аккуратно, в два приема, подмешайте сливки к сыру с помощью лопатки. Важно: не используйте миксер на этом этапе, чтобы крем остался воздушным, а не превратился в масло.

3. Подготавливаем печенье

Разломите палочки савоярди на 2 или 3 части (в зависимости от ширины вашего бокала). Каждую часть быстро окуните в малиновое пюре. Не держите долго — печенье впитывает влагу мгновенно.

4. Собираем магию

Возьмите прозрачные бокалы для вина. Выкладывайте слоями:

  1. Немного крема на дно.
  2. Слой пропитанного печенья.
  3. Пара капель малинового пюре (для яркости разреза).
  4. Снова крем. Повторяйте слои до верха бокала, завершая слоем крема.

Секреты идеальной подачи

  • Охлаждение: десерту нужно постоять в холодильнике минимум 2 часа. За это время печенье станет нежным, как бисквит, а крем стабилизируется.
  • Декор: перед самой подачей украсьте верхушку свежей малинкой, листиком мяты или тертым белым шоколадом.

