Хватит мазаться впустую: почему ваш крем не работает в мороз и чем его заменить

Если после умывания кожу тянет так, будто на лице маска-пленка — вы разрушаете свой защитный барьер. Замените гели с агрессивными ПАВ на очищающее молочко или гидрофильное масло. Они растворяют загрязнения, не вымывая при этом собственные жиры кожи.