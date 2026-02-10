Латвийцам порекомендовали лучшие способы заставить работать свои деньги, но не сказали, где их взять
В цикле дискуссий Латвийского университета (LU) "Латвийская формула" профессор LU Марцис Аузиньш совместно с отраслевыми экспертами ищет ответы на вопрос, как в Латвии приумножать истории успеха. В последнем выпуске внимание было уделено развитию государственной финансовой системы и рынка капитала, а также обсуждалось, как частным лицам безопасно и обдуманно начать инвестировать свои накопления.
Эксперты были единодушны — для начинающих инвесторов самым безопасным отправным пунктом является местный рынок, одновременно подчеркивая значение финансовой грамотности. В ходе дискуссии профессор Аузиньш актуализировал вопрос о том, как частным лицам разумно распоряжаться своими накоплениями, чтобы они приносили дополнительный доход.
Начинать с финансовой грамотности и безопасных решений
Руководитель отделения финансов и бухгалтерского учета LU ESZF профессор Рамона Рупейка-Апога подчеркивает, что необходимо начинать с собственной финансовой грамотности и выбирать простые, понятные и безопасные финансовые продукты.
«Если человек начинает с нуля и у него еще нет опыта, я бы рекомендовала начинать с банковских продуктов. Это проще и помогает получить первый опыт».
Профессор указывает, что при начале инвестирования на фондовых рынках самым безопасным является местное предложение. «Я всегда рекомендую: начинаем с малого, начинаем с самого безопасного — с балтийского рынка акций или облигаций. И когда появляется ощущение, что мы достаточно хорошо ориентируемся в местной условно безопасной среде, тогда можем выходить на внешние динамичные рынки».
Разумное инвестирование начинается с профессиональной консультации
Председатель совета Ассоциации финансовой отрасли Латвии и председатель правления Swedbank Лаурис Менцис призывает не полагаться исключительно на самообразование и рекомендует также выбирать консультацию специалиста, поскольку возможности инвестиционного рынка очень широки.
«Мы живем во время, когда существует огромное количество возможностей для самообразования и информации об инвестировании и управлении деньгами. Тем не менее я призываю не стесняться и обратиться за консультацией к лицензированному эксперту, который разбирается в вопросах защиты инвесторов и способен обучить, и совместно с ним выработать безопасную, понятную стратегию. Сфера достаточно сложная, а набор инструментов широк — разговор с экспертом поможет принимать более качественные и осознанные решения».
Рынок акций и облигаций — возможности и для частных лиц
Председатель правления биржи Nasdaq Riga и член Совета иностранных инвесторов Латвии Лиене Дубава выделяет преимущества местного рынка акций. «Надо сказать, что мы находимся в сравнительно более благоприятной ситуации. Прошлый год был выдающимся — у нас было очень много новых выпусков облигаций. Узнаваемые, хорошо известные компании выпускали облигации и делали это публично, что означает, что каждый из нас имел возможность участвовать в этом предложении. В развитых рынках такие возможности обычно отсутствуют. Люди, частные лица, как правило, не имеют доступа к таким возможностям в рамках первичного размещения. В Латвии и Балтии мы в этом смысле выгодно отличаемся».