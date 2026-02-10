Латвийцам порекомендовали лучшие способы заставить работать свои деньги, но не сказали, где их взять

Председатель правления биржи Nasdaq Riga и член Совета иностранных инвесторов Латвии Лиене Дубава выделяет преимущества местного рынка акций. «Надо сказать, что мы находимся в сравнительно более благоприятной ситуации. Прошлый год был выдающимся — у нас было очень много новых выпусков облигаций. Узнаваемые, хорошо известные компании выпускали облигации и делали это публично, что означает, что каждый из нас имел возможность участвовать в этом предложении. В развитых рынках такие возможности обычно отсутствуют. Люди, частные лица, как правило, не имеют доступа к таким возможностям в рамках первичного размещения. В Латвии и Балтии мы в этом смысле выгодно отличаемся».