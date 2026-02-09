Риск плесени в домах растет: эксперты прогнозируют проблемы после сильных морозов
Дом - место, где мы чувствуем себя безопасно и комфортно, и повседневный уход за ним может помочь избежать нежелательной сырости и образования плесени. Сохраняющиеся уже больше месяца сильные морозы помогают помещениям оставаться сухими, но в ближайшие недели ожидается более теплая и влажная погода, а это значит резкое увеличение риска образования плесени.
Страховая компания Gjensidige делится практическими советами о том, как сохранить жилище сухим и чистым.
Подготовка - утепление, гидроизоляция и вентиляция
Еще до начала оттепели рекомендуем позаботиться о правильной теплоизоляции дома. Стены, окна, двери и крыша должны быть хорошо изолированы от влаги, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха и уменьшить образование конденсата. Уплотнения окон и дверей следует исправить или заменить, если они потрескались, деформировались или больше не выдерживают перепадов температуры. Это помогает поддерживать в комнатах постоянную температуру и уменьшает образование капель воды на окнах и стенах.
Рекомендуем также заблаговременно обеспечить эффективную гидроизоляцию - надо осмотреть фундамент, чердак и кровельные конструкции и защитить их, чтобы влага не проникала внутрь дома. Радиаторы следует содержать в чистоте и регулярно выпускать воздух, чтобы они эффективно работали и способствовали испарению влаги.
Не менее важно предусмотреть в доме вентиляционную систему. Регулярный воздухообмен необходим для уменьшения накопления влаги в помещениях. Кухню и ванную комнату советуем оснастить вентиляционными люками, которые обеспечат постоянный приток свежего воздуха, особенно в холодную погоду, когда длительное проветривание нецелесообразно.
Повседневные привычки - проветривание и сушка одежды
Существенное влияние на уровень влажности в доме оказывают и наши будничные привычки. Так, рекомендуется регулярно проветривать помещения - короткие сессии интенсивного проветривания от пяти до десяти минут в день помогут эффективно выпустить влажный воздух. Проветривание особенно важно после душа, приготовления еды и утром, после пробуждения.
"Следует помнить, что плесень и длительное накопление влаги не считаются страховым случаем. Страхование помогает в случаях внезапных и неожиданных событий, таких как протечка воды иди прорыв трубы, когда может помочь страхование имущества. Однако ежедневный уход и профилактика - самый безопасный способ сохранить комфорт и защитить дом от повреждений. Благодаря небольшому, но регулярному уходу вы можете быть уверены, что жилище останется теплым и сухим даже тогда, когда погода станет более сырой", - отмечает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
Сушить одежду и полотенца рекомендуется в помещениях с достаточной циркуляцией воздуха. Лучше всего сушить их в хорошо проветриваемых помещениях или использовать электрические сушилки, которые не повышают влажность. Правильное размещение одежды также может уменьшить накопление влаги - даже незначительное расстояние до холодной стены, от пяти до десяти сантиметров, позволяет воздуху свободно циркулировать и помогает предотвратить образование плесени.
Регулярная уборка также может быть очень полезной для поддержания сухости в помещениях. Советуем время от времени протирать конденсат с оконных рам и подоконников, а также освобождать радиаторы от пыли, чтобы не мешать циркуляции воздуха. Если уровень влажности в помещениях все же остается высоким, могут пригодиться влагопоглотители или воздухоочистители с контролем влажности, которые помогут стабилизировать микроклимат и уменьшить риск развития грибка.