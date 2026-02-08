Самый простой способ помыть духовку: жир размягчается сам, остается только протереть
Духовка обычно пачкается незаметно: сегодня вы запекли курицу, завтра — овощи, послезавтра — пирог, и вот уже на стенках липкая пленка, на дне пригоревшие капли, а стекло выглядит так, будто его не мыли год. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев духовку можно привести в порядок без едкой химии и двух часов с металлической губкой. Достаточно правильно размягчить жир, выбрать один понятный способ и сделать все в спокойной последовательности.
Самая большая ошибка — пытаться отмыть духовку «всухую», когда жир уже застыл, а пригоревшие капли стали твердыми, как лак. В таком состоянии вы действительно будете тереть долго и злиться. Поэтому первое правило — не начинать уборку с оттирания. Сначала грязь нужно размягчить, и лучше всего это делает обычный пар.
Идеально, если духовка не раскаленная, но чуть теплая. В таком состоянии жир становится мягче, а загрязнения начинают отходить быстрее. Поэтому удобно мыть духовку либо через некоторое время после готовки, либо слегка прогреть ее перед уборкой.
Дальше работает простой и надежный сценарий: пар + мягкая паста, которая «поднимает» жир и нагар. Для пара достаточно поставить внутрь жаропрочную миску или противень с горячей водой и на 15–20 минут включить духовку на умеренную температуру — примерно 100–120 градусов. По желанию в воду можно добавить пару ложек уксуса или немного лимонного сока: это не обязательно, но помогает быстрее снять жирную пленку. После этого духовку лучше выключить и дать пару еще несколько минут поработать внутри — так загрязнения станут заметно податливее.
Когда духовка стала влажной и теплой, самое удобное средство — простая домашняя паста. Ее делают из соды, небольшого количества средства для мытья посуды и капли воды, чтобы получилась густота сметаны. Паста наносится на стенки, дно и внутреннюю сторону дверцы, но важно обходить нагревательные элементы и зоны вентилятора — там ничего мазать не нужно. Дальше — самая приятная часть: не тереть, а подождать. В большинстве случаев хватает 15–40 минут, а если нагар старый и плотный, пасту можно оставить подольше.
Затем духовка отмывается легко: паста снимается влажной губкой или микрофиброй, а остатки смываются чистой водой. Иногда после соды остается белесый налет — он убирается очень быстро обычной водой в два прохода или тряпкой, слегка смоченной водой с каплей уксуса. В итоге вы получаете чистые стенки без тяжелого запаха и без царапин.
Отдельного внимания заслуживает стекло на дверце — оно почти всегда выглядит хуже всего. Но логика та же: сначала размягчить паром, затем нанести содовую пасту на 15–20 минут и снять мягкой губкой. В углах удобно пройтись ватной палочкой или старой зубной щеткой, а финал сделать микрофиброй насухо, чтобы не осталось разводов.
Решетки и противни легче всего не оттирать, а замачивать. Если есть большая емкость или ванна, залейте горячую воду и добавьте таблетку для посудомойки или немного геля/порошка — за 1–2 часа большинство загрязнений размокает так, что их остается просто снять губкой. Это реально экономит и время, и нервы.
Важно помнить и про то, чего делать не стоит. Металлические губки и жесткие скребки почти всегда оставляют царапины на эмали и стекле, а агрессивные средства не дружат с некоторыми покрытиями. Если у вашей духовки есть пиролиз или каталитические панели, их лучше не тереть «универсальными» пастами и порошками — такие поверхности чистятся по правилам производителя.
И наконец — маленькая привычка, которая делает большую разницу. Если после готовки, когда духовка уже не горячая, а просто теплая, протереть внутреннюю поверхность влажной тряпкой с каплей средства, это занимает одну минуту, но потом избавляет от тяжёлой генеральной уборки. Духовка пачкается медленнее, а чистка превращается из «события» в короткую процедуру.