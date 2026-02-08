Самый простой способ помыть духовку: жир размягчается сам, остается только протереть

Дальше работает простой и надежный сценарий: пар + мягкая паста, которая «поднимает» жир и нагар. Для пара достаточно поставить внутрь жаропрочную миску или противень с горячей водой и на 15–20 минут включить духовку на умеренную температуру — примерно 100–120 градусов. По желанию в воду можно добавить пару ложек уксуса или немного лимонного сока: это не обязательно, но помогает быстрее снять жирную пленку. После этого духовку лучше выключить и дать пару еще несколько минут поработать внутри — так загрязнения станут заметно податливее.