Почему зимой мы мерзнем и потеем одновременно: простые правила для одежды, которые действительно работают

Для обычного дня «дом — улица — транспорт — офис» не нужно ничего экстремального. Термослой, свитер или флис, удобная куртка от ветра, шарф, нормальная обувь — этого достаточно даже в мороз. Главное, чтобы все можно было быстро расстегнуть или снять. Потому что идеальная зимняя одежда — это та, о которой вы не думаете. Не мерзнете, не потеете, не раздражаетесь. Просто идете по своим делам — и вам комфортно. Именно это и есть настоящее тепло.