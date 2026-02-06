Почему зимой мы мерзнем и потеем одновременно: простые правила для одежды, которые действительно работают
фото: Shutterstock
Парадокс в том, что дискомфорт зимой чаще возникает не из-за мороза, а из-за неправильной одежды.
Почему зимой мы мерзнем и потеем одновременно: простые правила для одежды, которые действительно работают

Зимой мы чаще страдаем не от мороза, а от собственной одежды: в пуховике жарко в транспорте, без него - холодно на остановке, ноги мерзнут даже в «теплых» сапогах, а к вечеру появляется ощущение усталости и озноба. Причина проста - большинство одевается интуитивно, а не по принципам терморегуляции. Между тем несколько базовых правил помогают пережить зиму без крайностей: не кутаться, не потеть и не замерзать.

Тепло — это система, а не толстая куртка

Самая распространенная ошибка — ставить все на одну вещь: тяжелый пуховик, толстый свитер, плотные джинсы. Кажется, что так надежнее. На деле — нет. Одна супер-теплая куртка не умеет подстраиваться под условия. На улице в ней нормально, в помещении — невыносимо. Вы не можете быстро «отрегулировать» тепло. Работает другой подход — слои.

Первый слой — к телу. Он должен отводить влагу. Это термобелье, лонгслив из мериноса или синтетики. Хлопок здесь подводит: впитывает пот и делает холоднее.

Второй слой — утепление. Флис, шерсть, тонкий свитер, жилет. Он удерживает воздух, а значит — ваше тепло. Лучше два тонких слоя, чем один тяжелый: их можно снять по ситуации.

Третий слой — защита. Куртка должна не столько «греть», сколько защищать от ветра и мокрого снега. Именно ветер чаще всего «выдувает» тепло.

Когда одежда выстроена так, температуру можно регулировать буквально движением молнии.

Почему зимой нам чаще жарко, чем холодно

Знакомая сцена: вы заходите в автобус или торговый центр и остаетесь в полностью застегнутом пуховике. Через пару минут становится душно, потом вы выходите на мороз — и мгновенно мерзнете. Причина простая: тело вспотело, одежда стала влажной, а влага резко усиливает охлаждение. Поэтому простое правило, которое многие игнорируют: зашли в тепло — сразу расстегнулись, сняли шапку, ослабили шарф.

Голова и шея — главные зоны перегрева. Иногда достаточно снять шапку, чтобы стало комфортно, не раздеваясь полностью.

Мелочи, которые решают больше, чем кажется

Иногда ощущение холода связано вовсе не с курткой. Тесная обувь — и ноги мерзнут даже в меху. Когда стопа сдавлена, нарушается кровообращение, тепло не держится. Зимняя обувь должна быть чуть свободной.

Носки — тоже важны. Толстые хлопковые быстро намокают. Гораздо теплее тонкие, но из шерсти или синтетики.

Руки? Варежки всегда теплее перчаток. Если мерзнете — это самый простой апгрейд.

И еще один нюанс: если вы много ходите, не одевайтесь «с запасом». Через пять минут движения вам станет жарко. Лучше выйти чуть прохладно — тело быстро согреется само.

Универсальная формула для города

Для обычного дня «дом — улица — транспорт — офис» не нужно ничего экстремального. Термослой, свитер или флис, удобная куртка от ветра, шарф, нормальная обувь — этого достаточно даже в мороз. Главное, чтобы все можно было быстро расстегнуть или снять. Потому что идеальная зимняя одежда — это та, о которой вы не думаете. Не мерзнете, не потеете, не раздражаетесь. Просто идете по своим делам — и вам комфортно. Именно это и есть настоящее тепло.

